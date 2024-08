Titkos üzenet Dibusz Dénesnek – a Fradi kapusa elmondta, mit üzent neki meccs közben a szakmai stáb

Kulcskérdés lesz, jön-e a Fradi-gól, és ha igen, mikor

A Ferencváros nincs könnyű helyzetben, a „tiszta” továbbjutáshoz ugyanis legalább három góllal kell nyernie a Midtjylland elleni, augusztus 13-án, kedden, a Groupama Arénában sorra kerülő visszavágón. Bármilyen kétgólos Fradi-siker esetén hosszabbítás következne, az egygólos győzelem pedig ezúttal nem lesz elég a rájátszásba jutáshoz.

– Nyilván kulcskérdés lesz, hogy be tudunk-e találni, és ha igen, mikor. Mindenki tudja, hogy az ideális forgatókönyv mi lenne, de azt nem lehet tudni, hogy mit hoz a találkozó – mondta a következő BL-selejtezővel kapcsolatban Dibusz Dénes. – A lényeg, hogy olyan energiát tudjunk belevinni a mérkőzésbe a szurkolóink támogatásával, amivel nehéz perceket tudunk okozni a dánoknak. Ha sikerül javítanunk a játékminőségen labdával és labda nélkül is, akkor azt gondolom, lesznek előttünk lehetőségek. Remélhetőleg hazai pályán ezekkel már élni is fogunk.