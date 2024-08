Hámori Luca esetére reagált a MOB: hol a női egyenjogúság?

Hámori Luca nagy sikert ért el Párizsban. Az első magyar női ökölvívó olimpikon két meccset is nyert, s biztosan pontszerző lesz az olimpián. Az éremszerzéshez viszont szombaton le kellene győznie algériai ellenfelét. Fontos különbség Hámori Luca és Imane Khelif között, hogy utóbbi férfiakra jellemző XY-kromoszómával rendelkezik. Erre a helyzetre reagált is Magyar Olimpiai Bizottság is, a közleményt alább változtatás nélkül közöljük.

Hiába bukott meg korábban nemi teszten, Imane Khelif lesz Hámori Luca következő ellenfele a párizsi olimpián (Fotó: MTI/AP/John Locher)

„A Magyar Olimpiai Bizottság minden körülmények között a magyar olimpikonok oldalán áll és a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjának versenye kapcsán is mindent megtesz a magyar sportolók védelmében, érdekeik érvényesítéséért. Ezért a MOB folyamatosan vizsgálja, hogy a hatályos szabályok alapján milyen eszközökkel tud élni Hámori Luca tisztességes versenyhez fűződő jogainak védelmében.