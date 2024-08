Győzelemmel melegítene a Fradi a BL-visszavágóra

A Ferencváros 2-0-s vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének az első mérkőzésén a dán Midtjyllan otthonában. A szurkolók szerint ez az az eredmény, ami még hazai pályán megfordítható, persze sokkal jobb teljesítménnyel, mint amit a dániai odavágón láthattunk a zöld-fehérektől. A Fradi most a hazai bajnokságban szombat délután, 16 órakor lép pályára, mégpedig a Diósgyőr ellen idegenben, és ez a találkozó megfelelő felkészülést jelenthet a létfontosságú BL-selejtező visszavágójára.

A Diósgyőr elleni bajnoki remek felkészülés a Fradinak a létfontosságú BL-selejtező visszavágójára

Pascal Jansen, a Ferencváros holland vezetőedzője kijelentette, nem is lehet kérdéses, hogy csapata győzni megy Miskolcra. Ugyanakkor elárulta, egyelőre a DVTK van mindenki fókuszában, ám ahogy lefújják a bajnoki meccset, azonnal Midtjyllan elleni visszavágóra készül mindenki.

– Ki kellett elemeznünk a Dániában történteket, ez egy-másfél napot is igénybe vett. Most azonban a DVTK elleni meccsre kell koncentrálnunk, a teljes keret együtt edzett. Végigmentünk minden opción, amire csak szükség lehet. A csapat készen áll a következő kihívásra. Nagy várakozások előzik meg ezt a meccset, hiszen győzelemmel kezdtük a bajnokságot, az a cél, hogy továbbra is hibátlanok legyünk. Nem foglalkozunk mással, csak ez a találkozó jár a fejekben, és az, hogy győzzünk! A Fradinak meg kell nyernie minden meccset, a srácok alig várják már ezt a bajnokit, a dániai vereség után jót tenne mindenkinek a győzelem – fogalmazott a Fradi.hu portálnak Pascal Jansen.

Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a szakvezető a keddi visszavágót szem előtt tartva kiket küld a pályára kezdőként Miskolcon. Mivel a Ferencváros kerete elég nagy, van lehetőség még úgy is pihentetni pár kulcsjátékost, hogy a helyükre lépők tökéletesen helyettesíteni tudják őket.