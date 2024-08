Kuba térdre kényszerítette a világot a merész húzásával + videó

Alekszandr Karelinnek 2000-ben Sydney-ben nem jött össze a negyedik olimpiai arany. Az orosz birkózó a kötöttfogású nehézsúly döntőjében azzal veszített egy amerikai tehenészlegény, Rulon Gardner ellen, hogy egy akkori ostoba szabály szerint a hosszabbításban az döntött, a két összekapaszkodó fél közül melyiknek nyílnak szét hamarabb a kezei a másik háta mögött. A tizenhárom éven át verhetetlen, a három olimpiai aranya mellé kilenc vb-címet szerzett orosz óriásnak így ért véget a pályafutása, de sokan gondolják, hogy ő minden idők legjobb birkózója. No persze Kubában biztosan nem ezen a véleményen vannak, hiszen most Párizsban – ugyancsak a kötöttfogás nehézsúlyában – Mijaín López ötödször lett olimpiai bajnok! Ő nyert Pekingben (2008), Londonban (2012), Rio de Janeiróban (2016), Tokióban (2021), és most is.

Mijaín López (pirosban) akcióban. Fotó: EPA/Yahya Arhab

Mijaín López Tokió és Párizs között egyetlen versenyen sem indult

Párizsban 41 évesen győzött úgy, hogy a riói olimpia után, vagyis hét év alatt ez volt a negyedik versenye, Tokió és Párizs között pedig egyszer sem mérette meg magát. Így Kubának az olimpiai kvótát sem ő szerezte meg, hanem a vb-bronzérmével Óscar Pino, de mivel itt nem névre szóló kvótákat osztanak, merész húzással lecserélték az öreg harcosra, és bejött. López „csak” ötszörös világbajnok, és három vb-döntőt el is veszített, de mégiscsak ő minden idők legeredményesebb birkózója. S milyen kicsi a világ, most a döntőben a chilei színekben birkózó Yasmani Acosta ellen nyert, aki ugyancsak Kubában született, és miatta is lépett le lassan tíz éve, mert akkoriban minden versenyre López utazott. Kuba nemzeti hőse az egyetlen sportoló a földkerekségen, aki egyéni számban ötszörös olimpiai bajnok; egy svéd és öt amerikai kullog a nyomában, akik négyszer nyerték meg ugyanazt a számot: Paul Elvström (vitorlázás, finndingi), Al Oerter (diszkoszvetés), Carl Lewis (távolugrás), Michael Phelps (200 méteres vegyes úszás), Katie Ledecky (800 méteres gyorsúszás) és Vincent Hancock (skeetlövés).

Katie Ledecky minden idők harmadik legeredményesebb olimpikonja lett

Katie Ledecky 800 és 1500 méter gyorson is győzött Párizsban. Fotó: EPA/Franck Robichon

Utóbbi kettőről külön is szólnunk kell, hiszen ők most értek el az adott számban a negyedik aranyukhoz. Ledecky az 1500 gyorsot is behúzta, már kilencszeres olimpiai bajnok (kilenc arany, négy ezüst, egy bronz), és minden idők harmadik legeredményesebb olimpikonja Michael Phelps (23, 3, 2) és Larisza Latinyina szovjet tornásznő (9, 5, 4) mögött. Az úszás több esélyt kínál, és egy másik amerikai, Caeleb Dressel két váltóban szerzett győzelmével ugyancsak belépett a kilencszeres olimpiai bajnokok közé (9, 1, 0), az örökrangsor hatodik helyére. Isabell Werth német díjlovagló hölgy 55 éves, már hetedszer győzött csapatban, és egyéniben ezüstérmes lett, szóval nem csak a régi érdemei miatt csapattag, s immár nyolcszoros olimpiai bajnok. Miként az új-zélandiak kajakos királynője, Lisa Carrington is, aki az egyik párizsi triplázó a mi nagy bánatunkra, mert kétszer közvetlenül a magyar hajó előtt ért célba… Három aranyat nyert Párizsban a tornasport legnagyobb csillaga, az amúgy csak 142 centi magas, amerikai Simone Biles is, aki csapatban, egyéni összetettben és ugrásban győzött. S egyáltalán nem bosszankodott, hogy talajon topfavoritként be kellett érnie az ezüsttel. Biles a hétszeres olimpiai bajnokok közé sorolt be.

Simone Biles párizsi termése: három arany, egy ezüst. Fotó: MTI/AP/Francisco Seco

A játékok előtt a franciák klasszisa, Teddy Riner három aranyával holtversenyes csúcstartó volt a cselgáncssportban, pedig Tokióban a +100 kg-ban bronz került a nyakába. Most helyreállította a világ rendjét, a francia csapattal pedig címet védett, így már ötszörös olimpia bajnok. A megnyitóünnepségen ő volt az egyik lánggyújtó, és a 2000-es olimpia után esett meg, hogy akire ez a megtiszteltetés esett, az aranyérmes lett. Huszonnégy éve az ausztrálok klasszisa, Cathy Freeman győzött a 400 méteres síkfutásban. Párizsban íjászatban taroltak a dél-koreaiak, mind az öt számot megnyerték: a férfiaknál Kim Vu Dzsin, a nőknél Lim Szihjon győzött, együtt elvitték a mixed csapat aranyát, és győztek a férfi, illetve a női csapattal. Kim Vu Dzsinnak már eddig is volt két aranya, így ötszörös olimpiai bajnok. Nem meglepő, hogy asztaliteniszben mind az öt arany Kínába került. A 35 éves Ma Long éveken keresztül volt a világ legjobb játékosa, a tizennégy vb-aranyából hármat egyéniben nyert, és a csapatba még most is befért. A sportágban rekordot jelentően hatszoros olimpiai bajnokként zárhatja le a pályafutását, egyéniben Rióban és Tokióban is őt koronázták meg.