Norris Hollandiában adott leckét Verstappennek

Max Verstappent (Red Bull) eddig senki sem tudta legyőzni Hollandiában, szombaton viszont a hazai kedvencnek esélye sem volt Lando Norrisszal (McLaren) szemben, aki simán megszerezte a pole pozíciót. A duó mögé Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) sorakozott fel a rajtrácsra, míg a legutóbbi futamon győztes Lewis Hamiltonnak (Mercedes) csak a 14. rajtpozíció jutott.

Járt a pezsgő Norrisnak Fotó: MTI/AP/Peter Dejong

Norris könnyen visszavette a helyét

Norrisnak szokása, hogy egy-két helyet elbukik a rajtnál. Ez most sem volt másképp, Verstappennek még csak megerőltetnie sem kellett magát, hogy a brit elé kerüljön. A második és a harmadik sorban is ugyanez történt: Russell Piastrit, Leclerc Pérezt utasította maga mögé.

Nem szakadt szét az élboly, csak Russell maradt le kicsit Norrishoz képest. Norris a 17. körben megérkezett az abroncsaival küszködő Verstappen nyakába. A McLaren jóval gyorsabb volt a Red Bullnál, Norris könnyedén visszavette a pozícióját, majd néhány kör alatt le is szakította magáról a hollandot. Leclerc Piastrit ijesztgette, de megelőzni nem tudta, végül a 25. körben inkább a bokszba hajtott – az élmezőnyből elsőként. Leclerc Russellt és Piastrit is átugrotta a „korai” kerékcseréjének köszönhetően, utóbbi Russell-lel szemben is pozíciót veszíttet. Verstappen előbb járt a bokszutcában Norrisnál, de a brit első helye nem volt veszélyben, féltávnál nyolc másodperccel vezetett. Mögöttük Leclerc, Russell, Piastri és Pérez következett.

Piastri a 40. körben levadászta Russellt, majd Leclerc-rel szemben is gyorsan ledolgozta a hátrányát, ám beragadt a monacói mögé, a célvonalig nem tudott mit kezdeni vele. A Ferrari pilótája megőrizte a harmadik helyét, Verstappen ezúttal második lett hazájában, kétszázadik Formula–1-es futamán. Norris húsz másodpercet adott a háromszoros világbajnoknak, ezzel pályafutása második futamgyőzelmét aratta a királykategóriában. Rajtuk kívül Piastri, Carlos Sainz (Ferrari), Pérez, Russell, Hamilton, Pierre Gasly (Alpine) és Fernando Alonso (Aston Martin) gazdagodott több-kevesebb ponttal.

Folytatás a jövő héten Olaszországban.