Pascal Jansen részleteket árult el a Ferencváros öltözőjéről

A Bajnokok Ligája-álom ugyan már nem válik valóra idén, de Pascal Jansen még lehet sikeres a Ferencváros kispadján. A holland szakember az Origónak adott hosszabb interjút, amelyben részleteket árult el arról, hogy működnek a dolgok az irányítása alatt a Ferencváros öltözőjében. Pascal Jansen karrierje korábbi alakulásáról és példaképeiről is beszélt.

A Midtjylland ellen eldőlt, hogy első évében Pascal Jansen vezetésével sem lesz Bajnokok Ligája-főtáblás a Ferencváros (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Jansen maga is futballistának készült, az Ajax akadémiáján nevelkedett, de egy korai sérülés megakadályozta abban, hogy a pályán kiteljesedjen a karrierje.

Kitől tanult sokat Pascal Jansen?

Annak ellenére, hogy a holland hamar kénytelen volt letenni álmáról, már fiatal futballistaként is fordított arra energiát, hogy az edzőket figyelje, akiknek a tudására később ő is építhet a kispadon.

– Még játékoskoromban meglátogattam az egyik korábbi edzőm, akinek a fia éppen az Ajax akadémián focizott és kicsit idősebb volt nálam. Elvitt a fia egyik edzésre, amit Lois van Gaal tartott, és végignézhettem a tréninget, aztán később még egyszer volt lehetőségem munka közben látni van Gaalt, aki fiatal, kezdő edzőként és a mai napig is igazi inspirációt jelent számomra. Mellette akkor az AC Milannál dolgozó Arrigo Sacchit is figyeltem – árulta el az Origónak Jansen, aki más sportágak nagy alakjaitól is merít inspirációt.

Milyen a hangulat a Ferencváros öltözőjében?

Jansen azt is kifejtette, hogy érkezése után stábjával hamar lefektette a keretrendszert, amelyben dolgozni fognak. Ezt el kell fogadniuk a futballistáknak, akiket ugyanakkor a holland mester nem akart túl szoros pórázon tartani.

– Hiszek a jó kapcsolatban, de ugyanakkor én vagyok az az ember, aki a végső döntéseket hozza a csapatnál, ez is a munkám része, tisztában vagyok vele. Ezeket jól el tudom választani egymástól, az én meglátásom szerint nem kell barátoknak lennünk egymással, hogy jó kapcsolatunk legyen, hanem az kell, hogy jól megértsük egymást – jellemezte a filozófiáját Jansen, aki csapatával a Midtjylland elleni BL-selejtezős búcsú után az Európa-liga főtábláját célozhatja meg.

A teljes interjú az Origón olvasható.