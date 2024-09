Egy csillag és sok jó futballista érkezik vert seregként a vert sereghez

Az előzetes esélylatolgatáskor is úgy tűnt, a magyar válogatott legnagyobb vetélytársa Bosznia-Hercegovina lesz a Nemzetek Ligája A divíziójának a 3. csoportjában, és ez látszik beigazolódni az első forduló után is. Amíg a magyar válogatott Düsseldorfban szenvedett 5-0-s vereséget, addig a bosnyákok sem úszták meg öt kapott gólnál kevesebbel Hollandia vendégeként, igaz, ők legalább szereztek is kettőt amolyan szépségtapaszként. Minden jel arra utal, hogy a csoportban az első helyért a németek és a hollandok lesznek majd harcban, a vesztes végez másodikként, míg a Magyarország és Bosznia-Hercegovina a bennmaradáshoz szükséges harmadik pozícióért verseng majd egymással, és ennek az első felvonása holnap lesz a Puskás Arénában.

Fotó: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

Nem sokáig állták a sarat a bosnyákok Hollandiában, a házigazdák már a 13. percben feltörték a reteszt: Xavi Simons megpattanó lövését követően Joshua Zirkzee fejelte bravúros mozdulattal, a kapunak háttal a hálóba a labdát. Negyedóra sem telt el, amikor Denis Huseinbasic megtalálta a rést a hollandok védekezésén, passzával ziccerbe hozta Ermedin Demirovicot, aki egyenlített. A szünetre mégis Hollandia vonult előnnyel, a Zirkzeetől kapott labdával Tijjani Reijnders iramodott meg, majd a kapuba lőtt. A második játékrész elején végletekig kijátszott támadás végén Cody Gakpo talált a kapuba, és Edin Dzeko hiába szépített, Wout Weghorst és Xavi Simons góljával Hollandia 5–2-re nyert.

Edin Dzekó kiemelkedik a csapatból

A bosnyák válogatott szövetségi kapitánya ezt a csapatot szerepeltette: Vasilj – Barisic, Katic, Tahirovic (Krunic, a szünetben), Mujakic (Burnic, 68.) – Gazibegovic, Gigovic (Saric, 68.), Dedic – Huseinbasic (Bajraktarevic, 68.), Dzeko, Demirovic (Tabakovic, 83.). Az átlagos futballbarátok csupán néhány ismerős nevet találnak, és valóban, az egy Edin Dzekót leszámítva igazán nagy klasszisai nincsenek a délszláv együttesnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kiváló futballisták alkotják, a zömük topligában, elsősorban a német élvonalban játszik, de ad játékost a válogatottba többek között a holland Ajax, a svájci Basel és FC Zürich, a szerb Partizan Beograd, az osztrák Sturm Graz és Salzburg is. A magyar szurkolók fülének pedig Haris Tabakovic neve okkal hangzik ismerősnek, ő a nyáron a Herthából szerződött Hoffenheimbe, de 2017 és 2020 között Debrecenben, majd Diósgyőrött futballozott.

A legnagyobb és lényegében egyetlen igazán nagy bosnyák sztár napjainkban Edin Dzeko. A nyáron a Ferencvárossal is – alaptalanul – hírbe hozott 38 éves csatár kimagaslóan bosnyák csúcstartó a maga 134 válogatottságával és 65 góljával, ő kétségtelenül az európai topfutball elismert egyénisége volt a legutóbbi másfél évtizedben. A Zeljeznicar nevelése, előbb Csehországban játszott, onnan ment 2007 nyarán a Wolfsburghoz, és ezzel indult meg a remek nemzetközi karrierje,

az első évében német bajnok, a másodikban pedig a Bundesliga gólkirálya lett 22 találattal. A következő állomás az angol Manchester City volt, amely 35 millió eurót szurkolt le érte, ez akkor átigazolási rekordot jelentett a német élvonalban. Dzeko Angliában két bajnoki címmel gazdagodott, de nyert FA-kupát is, 2015-ben az AS Romához szerződött, ott is gólkirályi címet szerzett,

három éve az Interhez írt alá, tavaly nyár óta pedig a török Fenerbahce erőssége, a válogatottban 2007-ben mutatkozhatott be.

Fotó: AFP/MAURICE VAN STEEN

A bosnyák válogatott múltja rövid és nem túl eredményes. Bosznia-Hercegovina Jugoszlávia része volt, és 1992-ben vált függetlenné, de a labdarúgóélet csak a háború végével indult újra. A frissen megalakult válogatott 1993-ban mutatkozott be egy 3-1-es Irán elleni győzelemmel Teheránban, ám az első hivatalos mérkőzését csak 1995-ben játszotta Tiranában, ahol 2-0-ra kikapott Albániától.

Az első versenysorozat, amelyen elindult, az 1998-as világbajnokság selejtezője volt, és a csoport negyedik helyén végzett. Azóta egyetlen Európa-bajnokságra sem tudott eljutni, ám ott volt a 2014-es világbajnokságon Brazíliában, miután a selejtezőkben az első helyen végzett Görögország, Szlovákia és Litvánia előtt. A vb-n Argentínától 2-1-re, Nigériától 1-0-ra kapott ki, és bár Iránt legyőzte 3-1-re, nem jutott tovább.

Ez a világbajnoki részvétel volt a bosnyák futball eddigi legnagyobb sikere, de a délszláv ország szurkolói arra is büszkék lehetnek, hogy a Nemzetek Ligája 2020–2021-es kiírásban a csapatuk már szerepelhetett az A divízióban, ahonnan kiesett ugyan, ám tavaly visszajutott, és most ugyanúgy a bennmaradásért hajt, mint a magyar válogatott. Bosznia jelenleg 75. a nemzetközi szövetség világranglistáján, míg Magyarország 31., de ez persze nem jelenti azt, hogy könnyű feladat vár majd a magyar együttesre holnap este a Puskás Arénában.