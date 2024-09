Egy dolog közös Marco Rossi eddigi válogatott munkásságának nagy vereségeiben

Öt gólt legutóbb 2017. október 7-én, Svájc vendégeként kapott a magyar labdarúgó-válogatott, amelyet akkor még Bernd Storck irányított. Együttesünk 2018 szeptembere óta készül Marco Rossi felkészítésével, az olasszal először szombat este, Düsseldorfban kaptunk ötöt.

A Rossi-éra nagy vereségeinek históriája

Napra pontosan hat évvel ezelőtt, 2018. szeptember 8-án kezdődött Marco Rossi munkája a magyar válogatott élén. A korábban a Budapest Honvéd együttesét bajnoki címre vezető tréner egy Finnország elleni 1-0-s vereséggel debütált a Nemzetek Ligájában. Rossi azóta összesen 67 meccsen – többek között hat Európa-bajnoki csoportmérkőzésen – vezette Magyarországot.

A Rossi-korszak első súlyosabb vereségét 2019 októberében szenvedte el a válogatott, amely akkor 3-0-ra kapott ki a 2018-as világbajnokságon döntős Horvátországtól Eb-selejtezőn. A mai csapatból akkor Gulácsi Péter, Willi Orbán és Sallai Roland volt a pályán. A végeredmény már az első játékrészben kialakult – mivel Kleinheisler Lászlót az 56. percben kiállították, csapatunk még örülhetett, hogy megúszta hárommal.

Hasonló verést legközelebb három évvel később, a 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokság csoportkörének nyitányán kapott Rossi csapata. Az Európa több városában rendezett kontinenstorna budapesti mérkőzésén a címvédő Portugália ellen sokáig jól tartotta magát a magyar válogatott, ám a portugálok a 84. percben megszerezték a vezetést, ezt követően pedig Cristiano Ronaldo további két gólt szerzett.

A júniusi 0-3 után szeptemberben Anglia látogatott a Puskás Arénába. Az angolok friss Eb-ezüstérmesként érkeztek, és könnyedén, 4-0-ra nyertek. Szombatig ez volt a Rossi-csapat legnagyobb különbségű veresége.

A 67 meccshez viszonyítva nem is oly hosszú negatív lista szombat este, Düsseldorfban bővült tovább a németek elleni 0-5-tel. Németország önbizalomtól duzzadva, a parádés napot kifogó Jamal Musiala vezényletével a második játékrészben négy gólt szerzett, egyúttal a mélybe taszította Magyarországot. Jelentős átalakuláson megy át a német csapat, hiszen a Julian Nagelsmann ezúttal már nem számíthatott Manuel Neuerre, Thomas Müllerre, Toni Kroosra és Ilkay Gündoganra sem, ettől függetlenül a szombat este is látott Musiala, Florian Wirtz és Kai Havertz fémjelezte triót alighanem bármely nemzetközi sztárcsapat szívesen tudná a keretében. Senkit ne tévesszen meg, hogy Németország „csak” a negyeddöntőig jutott a nyári, hazai rendezésű Eb-n, ne feledjük, hogy a végső győztes Spanyolország is csak hosszabbítás után győzte le a házigazdát. Ha így folytatja, Németország jó esélyekkel tekinthet a 2026-os vb elé. Mindez persze nem menti fel a rosszul megválasztott taktika miatt a meccs nagy részében súlytalan magyar válogatottat, de azt is látni kell, hogy az új korszakot kezdő németek szombat este nagy formában futballoztak.