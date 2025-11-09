Dibusz DénesFerencvárosFradiMarco RossiBalogh Tamás

Dibusz Dénes megnyugtató választ adott az edzője égető kérdésére

A Ferencváros válogatott kapusa a szokásosnál is nagyobb terhelésnek van kitéve. Dibusz Dénes az NB I mellett rendszeresen véd az Európa-ligában, s Tóth Balázs sérülése miatt kész tényként kezelhetjük, hogy Marco Rossi az Örményország elleni idegenbeli, majd zárásként az Írország elleni hazai vb-selejtezőn is neki szavaz bizalmat. Dibusz sem lesz már fiatalabb, a közelmúltban kisebb sérülések figyelmeztették az évek múlására. A 35 éves hálóőr azonban készen áll a feladatra, miként a kapusedzője, Balogh Tamás mindenkit igyekezett megnyugtatni.

Dibusz Dénes véletlenül sem feltartott kézzel várja a közelgő feladatokat
Dibusz Dénes véletlenül sem feltartott kézzel várja a közelgő feladatokat Forrás: Fradi.hu/Micheller Szilvia
Csütörtökön Európa-liga, most éppen a bolgár Ludogorec ellen , vasárnapig pedig NB I, a Ferencváros az újonc Kazincbarcika vendége lesz. Ehhez még hozzájön a magyar válogatott programja – így zajlik Dibusz Dénes mindennapja hetek óta. Nem csoda, ha olykor sérülésekkel bajlódik, hiszen szinte sosem pihen.

Dibusz Dénes keményen készül, hogy az FTC-ben és a magyar válogatottban is megállja a helyét. Balogh Tamás szerint bírja a terhelést
Dibusz Dénes keményen készül, hogy az FTC-ben és a magyar válogatottban is megállja a helyét. Balogh Tamás szerint bírja a terhelést. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor 

Pedig a szövetségi kapitány, Marco Rossi most minden korábbinál jobban számít rá. Gulácsi Péter visszavonult, Tóth Balázs megsérült, így a két sorsdöntő vb-selejtezőn egyértelműen Dibusz Dénesre hárul a felelősség. A kérdés már csak az volt: vajon bírja a terhelést?

Balogh Tamás, a Fradi kapusedzője: Dibusz Dénes „bírja a melót”

Balogh Tamás, a Ferencváros kapusedzője szerint nincs ok aggodalomra: Dibusz Dénes remek fizikai és mentális állapotban van. Mint elmondta, a rutinos kapus évek óta ugyanebben a tempóban dolgozik, hiszen a Fradi és a válogatott mellett rendre szerepel a nemzetközi kupákban is.

Dénes megnyugtatott, hogy bírja a melót

– fogalmazott Balogh a Borsnak nyilatkozva, aki hozzátette: a játékos professzionális hozzáállása példaértékű. A szakember szerint Dibusz pontosan tudja, mikor kell visszavenni az edzésintenzitásból, és mikor jöhet a teljes erőbedobás. A regenerációra is nagy hangsúlyt helyez, sőt, gyakran önként vállal extra munkát a tréningek után.

Balogh úgy véli, Dibusz Dénes azért is képes ilyen szinten tartani magát, mert a tapasztalatát tudatosan építi be a mindennapi munkájába. A kapusedző szerint a Fradi stábja is figyel arra, hogy a kapus a sorozatterhelés ellenére friss maradjon – ez a kulcsa annak, hogy továbbra is megbízhatóan teljesít.

Egyeztetés Marco Rossi stábjával

A szakember elárulta, hogy rendszeres kapcsolatban van a magyar válogatott kapusedzőjével, Kövesfalvi Istvánnal is. A két szakember egyezteti, miként osszák be Dibusz Dénes edzésterhelését a Fradinál és a nemzeti csapatnál.

Balogh szerint a cél egyértelmű: Dibusz a következő két vb-selejtezőre – az örmény és az ír válogatott ellen – is frissen és koncentráltan érkezzen. A jelenlegi állapotát biztatónak nevezte, hozzátéve, hogy sem fizikai, sem mentális problémát nem tapasztal a kapusnál.

A Fradi szakmai stábja mindent megtesz azért, hogy a 35 éves hálóőr a szezon végéig is bírja a sorozatterhelést. A szakember szerint Dibusz most is kiemelkedik a mezőnyből, és a statisztikái is azt mutatják, hogy továbbra is az NB I egyik legjobb kapusa.

 

Sorsdöntő meccsek előtt a magyar válogatott – Dibuszra kulcsszerep vár

Ami a válogatott közelgő mérkőzéseit illeti, Balogh Tamás úgy látja, az írek elleni találkozó lehet a nehezebb kihívás Dibusz Dénes számára. Az ír válogatott hagyományosan sok beadással és fizikai futballal operál, ami komoly próbatételt jelent a kapusoknak. Az örmények ellen viszont más típusú veszély fenyeget: a gyors támadások és a középtávoli lövések. A kapusedző biztos benne, hogy ha Dibusz Dénes a következő hetekben is ilyen formát mutat, a válogatott stabil pontja lehet a vb-selejtezők hajrájában.

