Dibusz Dénes megnyugtató választ adott az edzője égető kérdésére

Csütörtökön Európa-liga, most éppen a bolgár Ludogorec ellen , vasárnapig pedig NB I, a Ferencváros az újonc Kazincbarcika vendége lesz. Ehhez még hozzájön a magyar válogatott programja – így zajlik Dibusz Dénes mindennapja hetek óta. Nem csoda, ha olykor sérülésekkel bajlódik, hiszen szinte sosem pihen.

Dibusz Dénes keményen készül, hogy az FTC-ben és a magyar válogatottban is megállja a helyét. Balogh Tamás szerint bírja a terhelést. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Pedig a szövetségi kapitány, Marco Rossi most minden korábbinál jobban számít rá. Gulácsi Péter visszavonult, Tóth Balázs megsérült, így a két sorsdöntő vb-selejtezőn egyértelműen Dibusz Dénesre hárul a felelősség. A kérdés már csak az volt: vajon bírja a terhelést?

Balogh Tamás, a Fradi kapusedzője: Dibusz Dénes „bírja a melót”

Balogh Tamás, a Ferencváros kapusedzője szerint nincs ok aggodalomra: Dibusz Dénes remek fizikai és mentális állapotban van. Mint elmondta, a rutinos kapus évek óta ugyanebben a tempóban dolgozik, hiszen a Fradi és a válogatott mellett rendre szerepel a nemzetközi kupákban is.

Dénes megnyugtatott, hogy bírja a melót

– fogalmazott Balogh a Borsnak nyilatkozva, aki hozzátette: a játékos professzionális hozzáállása példaértékű. A szakember szerint Dibusz pontosan tudja, mikor kell visszavenni az edzésintenzitásból, és mikor jöhet a teljes erőbedobás. A regenerációra is nagy hangsúlyt helyez, sőt, gyakran önként vállal extra munkát a tréningek után.

Balogh úgy véli, Dibusz Dénes azért is képes ilyen szinten tartani magát, mert a tapasztalatát tudatosan építi be a mindennapi munkájába. A kapusedző szerint a Fradi stábja is figyel arra, hogy a kapus a sorozatterhelés ellenére friss maradjon – ez a kulcsa annak, hogy továbbra is megbízhatóan teljesít.

Egyeztetés Marco Rossi stábjával

A szakember elárulta, hogy rendszeres kapcsolatban van a magyar válogatott kapusedzőjével, Kövesfalvi Istvánnal is. A két szakember egyezteti, miként osszák be Dibusz Dénes edzésterhelését a Fradinál és a nemzeti csapatnál.

Balogh szerint a cél egyértelmű: Dibusz a következő két vb-selejtezőre – az örmény és az ír válogatott ellen – is frissen és koncentráltan érkezzen. A jelenlegi állapotát biztatónak nevezte, hozzátéve, hogy sem fizikai, sem mentális problémát nem tapasztal a kapusnál.