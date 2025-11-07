Rossi szerint még korai dilemma, de meghatározza a magyar válogatott jövőjét ez a kérdés

A 2016-os Európa-bajnokság óta 98 mérkőzést játszott a magyar válogatott. Ezek közül Gulácsi Péter 50, Dibusz Dénes 36 mérkőzést védett végig, valamint további négy olyan találkozó volt, ahol egymást váltották. A maradék nyolc összecsapásból az egyiket Kovácsik Ádám töltötte a kapuban, egy másikon Király Gábor és Megyeri Balázs osztozott a kapusposzton, mellettük Bogdán Ádám egy meccsen 27 percet, míg Szappanos Péter két mérkőzésen 34 percet kapott. Tóth Balázs pedig a legutóbbi három világbajnoki selejtezőn állt végig a kapuban. A Blackburn játékosa Magyarország történetének 100. válogatottkapusa, a kedd esti sérülése után azonban egy ideig biztosan nélkülözni fogja őt Marco Rossi szövetségi kapitány. Ha rövid távon mindez nem is feltétlenül – ugyanis Tóth helyére, Dibusz és Szappanos mögé Demjén Patrikot hívta meg Rossi –, de a távolabbi jövőre nézve Yaakobishili Áron, Pécsi Ármin és Hegyi Krisztián előtt megnyithatja a lehetőséget a magyar válogatott kapusposztjára.

Pécsi Ármin és Hegyi Krisztián mellett Yaakobishvili Áron a legnagyobb esélyes a magyar válogatott kapusposztjának jövőbeli betöltésére (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

A magyar válogatott kapusposztja a jövő egyik legfőbb kérdése

Gulácsi már visszavonult a válogatottól, és jövő héten Dibusz is már a 35. születésnapját ünnepli. Így is ők ketten a legértékesebb magyar kapusok a Transfermarkt szerint, de nem ördögtől való, hogy idővel Dibusz utódját is meg kell találni.

Ezért is volt örömteli, hogy Tóth Balázs a válogatottban és a klubjában is parádézott az elmúlt hetekben, bizonyította, hogy nem csupán helyettesként, de első számú kapusként is számításba vehető a nemzeti csapatban.

A sérülése után is jó esély van arra, hogy jövőre ismét ő védi a kaput Rossinál, ám hamarosan arra kell számítani, hogy Dibusz és Szappanos helyett másik két kapus kerül be a Blackburn-játékos mellé a keretbe.

Tóth Balázs sérülése miatt másnak kell védenie a novemberi, Örményország és Írország elleni vb-selejtezőkön (Fotó: Mirkó István)

Mi lesz Rossi döntése: Hegyi, Pécsi vagy Yaakobishvili?

Noha az NB I-ben is vannak tehetséges, a 28 éves Tóthnál fiatalabb magyar kezdőkapusok – Demjén Patrik (MTK), Gundel-Takács Bence (ZTE), Popovics Ilija (Kisvárda) és Varga Ádám (DVSC) –, és Demjénnek vannak friss kerettagi tapasztalatai is, jelen állás szerint jobb esély van arra, hogy három légiós közül kerüljön ki a válogatott 101. kapusa.

A georgiai származású, de Budapesten született Yaakobishvili Áron 2018-ban került a Barcelonához, amely korosztályos csapatában tavasszal ifjúsági Bajnokok Ligáját is nyert. A katalánok a 19 éves kapust erre az idényre kölcsönadták a spanyol másodosztályú Andorrának, ahol az évad elején első számú kapus volt, az elmúlt hetekben viszont nem játszott, és novemberben az utánpótlás-válogatott keretéből is kimaradt.

A 23 esztendős Hegyi Krisztián Rossitól már meghívót is kapott korábban, a különböző korosztályos válogatottban pedig összesen 52 alkalommal viselte a címeres mezt. A tavaszi sérülése után Debrecenből visszatért a Premier League-ben szereplő West Ham United csapatához, ahol a felnőttek között még nem kapott lehetőséget, a londoni klub utánpótlás-együttesében azonban már több tucatszor, köztük a legutóbbi két alkalommal is játszott.

A 21. életévében lévő Pécsi Ármin nyáron a Puskás Akadémiától igazolt a Liverpool csapatába, amelynek már tétmérkőzésen is ült a kispadján. Éppen ez az oka, hogy míg az idény elején rendre vele kezdődött a juniorcsapat összeállítása, addig a közelmúltban már nem, ugyanis Alisson Becker sérülése óta inkább Arne Slot együttesénél kell segítenie harmadik számú kapusként.

Ezek után továbbra is Alisson sérülése lehet az oka, ha az U21-es válogatottba ismét meghívott Pécsi péntek este (20.00) nem tud pályára lépni a Liverpool U21-es mérkőzésén.

A csapat a bajnokság 9. fordulójában épp a West Ham otthonába látogat, azaz jó esély van arra, hogy Hegyi jóvoltából legalább egy magyar kapus játsszon. A kettő viszont a brazil játékos kiesése miatt nagyon valószínűtlen.