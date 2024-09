Dibusz Dénes elárulta, miért őt választotta kedden Marco Rossi

A Bosznia elleni meccs előtt június 4-én, az Írország elleni felkészülési mérkőzésen védte legutóbb Dibusz Dénes a nemzeti csapat kapuját, az Európa-bajnokságon és az NL nyitányán Gulácsi Péterre esett Marco Rossi választása. A düsseldorfi 5-0-s vereség alkalmával Gulácsi is hibázott, mégsem ennek köszönhető, hogy Dibusz visszatérhetett.

Dibusz Dénes (felső sor, balról a harmadik) visszatért a nemzeti tizenegy kezdőcsapatába. Fotó: Csudai Sándor

Egyértelmű volt, hogy ki véd

– Már a múlt hét elején megbeszéltük a kapitánnyal, hogy az egyik meccsen Gula fog védeni, a másikon pedig én, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy kedden én jutok szóhoz – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére Dibusz Dénes. – Annak nagyon örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült lehoznunk a bosnyákok elleni találkozót. Sajnos elöl nem sikerült betalálnunk, de összességében szerintem stabil játékot mutattunk be. Nem vállaltunk sok rizikót hátul, nem mentünk bele olyan dolgokba, amikbe a korábbi meccseken esetleg igen, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően elég jól tudtuk kontrollálni a mérkőzést. Rendben volt ez a találkozó, csak a gól hiányzott, de az nagyon.

Nem Dibusz Dénes teljesítményén múlott a siker kedd este. Fotó: Mirkó István

A keddi mérkőzésre lehet építeni

A Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában két forduló után egy ponttal áll a nemzeti tizenegy, amely legközelebb, októberben az Európa-bajnoki elődöntős holland válogatottat látja vendégül. Dibusz Dénest a csoport pillanatnyi állásáról is kérdeztük.

– Azt el kell ismerni, hogy mind a németek, mind a hollandok erősebbek nálunk, magasabb szintet képviselnek, ám mivel az utóbbi években hasonló erősségű csapatok ellen is tudtunk bravúrt bemutatni, most is mindenki ezt várja el tőlünk – magyarázta a 33 éves kapus. – Mi is többet vártunk a szombati, Németország elleni mérkőzéstől, értelmű, hogy az egy elfogadhatatlan eredmény és teljesítmény volt, de összességében nincs vége semminek a csoportban, semmi sem dőlt még el. A keddi, Bosznia elleni mérkőzésre lehet építeni, itt mindenki számára tiszta és világos lett, hogy mi az a játék, ami nekünk a legjobban fekszik.

„Munkás hetek, hónapok elé nézünk”

A következő válogatott időszak előtt Dibusz Dénesre fontos meccsek várnak a Ferencváros színeiben is, a magyar bajnokcsapat az előttünk álló hetekben a bajnokik mellett az Anderlecht és a Tottenham elleni kupameccsekkel megkezdi szereplését az Európa-liga főtábláján.

– Munkás hetek, hónapok elé nézünk, jó néhány mérkőzés lesz, komoly találkozók várnak ránk. Újra meg tudjuk magunkat mérettetni nemzetközi szinten is a Fradival, illetve a bajnokságban is olyan mérkőzéseink lesznek, mint az MTK, a Puskás Akadémia vagy a Paks elleni. Szép kihívás előtt állunk az elkövetkezendő hetekben, bízom benne, hogy a csapat jobb teljesítményt tud nyújtani, mint az utóbbi időszakban

– mondta el Dibusz Dénes.