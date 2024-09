Mi köze a Ferencváros igazolásának az edző fejsérüléséhez?

Kiütéssel és balhéval ért véget hétfő este Szerbia rangadója. A Crvena zvezda a Partizan otthonában aratott 4-0-s sikerrel erősítette meg vezető pozícióját a tabellán, míg a Partizan maradt a középmezőnyben. A hazai szurkolók nagyon rosszul viselték a vereséget, voltak, akik a saját csapatuk öltözőjét dobálták meg. A támadás következtében Alekszandar Sztanojevics, a Partizan vezetőedzője enyhe, de jól látható fejsérüléssel érkezett meg a sajtótájékoztatóra.

Alekszandar Sztanojevics egy nappal a támadás után le is mondott a Partizan kispadjáról Fotó: X/Serbian Football

– Az elégedetlen szurkolók betörték az öltöző ablakait, az üveg pedig megsebesített. Fizikai kontaktus nem történt. De hagyjuk a történteknek ezt a részét, nem akarok drámát ebből – igyekezett megnyugtatni a kedélyeket Sztanojevics, aki megértette a szurkolók dühét, azt a vádjukat viszont visszautasította, hogy eladta volna a klubot.

A szakember a sajtótájékoztatón még bizonytalanul nyilatkozott a jövőjéről, de másnap benyújtotta a lemondását.

A Ferencváros igazolása miatt is dühösek a Partizan szurkolói

Az ősi rivális elleni súlyos vereség már csak az utolsó csepp volt a pohárban, az immár nyolc tétmeccs óta nyeretlen Partizan szurkolói már a mérkőzés előtt is extrém módon fejezték ki elégedetlenségüket: üzemanyagot locsoltak a gyepre, felgyújtották, és üvegszilánkokkal is teleszórták a pályát. Az akció miatt az is felvetődött, hogy el kell halasztani a Crvena zvezda elleni rangadót, végül erre nem került sor.