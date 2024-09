Vasszigor a Barcánál: Flick pofonokkal neveli Yamalt

A Barcelona furcsa dolgokat művelt az idén. Xavi januárban felmondott, a klub vezetői meggyőzték a folytatásról, hogy pár héttel később, az idény végén mégis kirúgják őt. Nehezen lehetett eligazodni ezeken a lépéseken, de mára helyreállt a rend, ez pedig a Xavi helyére kinevezett Hansi Flicknek is köszönhető.

Lamine Yamal megtanulta, mit vár el tőle Flick (Fotó: AFP/Lluis Gene)

A német tréner annak idején a Bayern Münchennél világverő csapatot hozott létre, aztán a német válogatott szövetségi kapitányaként viszont a szép kezdetek után halmozta a vereségeket, így két év után felbontották a szerződését. A Barcelonánál eddig jól muzsikál, mind a négy mérkőzését megnyerte a csapat a spanyol bajnokságban, a legutóbbi meccsét éppen 7-0-ra a Real Valladolid ellen, négypontos előnnyel áll a tabella élén.

Flick nem tűri a kihágásokat

A Mundo Deportivo szerint a kezdeti sikerek egyértelműen Flicknek köszönhetőek, aki igyekszik jóban lenni a játékosokkal, de emellett az első pillanatoktól kezdve nagy elvárásokat támaszt feléjük. Fegyelmet vár el tőlük, és amennyiben a futballisták vétenek a szabályok ellen, a mester példát statuál velük.

Néhány héttel ezelőtt is szükség volt erre. Mint azt az Origó is megírta, Flick napi két edzést tartott, egyet reggel, egyet délután, és előfordult, hogy a Barca egyik meg nem nevezett sztárja kihagyta a korábbi tréninget, mert az igazak álmát aludta. Az edzője ezt nem hagyta annyiban, a teljes keret és a stáb előtt kiosztotta a játékost. Később Lamine Yamal is pórul járt, amiért késett egy csapatmegbeszélésről. Ezért a társai „díszsorfalat” álltak a 17 éves szélsőnek, és pofonokkal jutalmazták a hihágásáért.

Flick vélhetően ezek után sem változtat a módszerein, a játékosoknak most ugyanakkor nem kell a büntetésektől tartaniuk, mert éppen az első válogatott szünet zajlik az idényben. A Barcához a jövő héten térnek vissza, hogy aztán vasárnap a Gironával csapjanak össze a La Ligában. Az lesz a katalán gárda első igazi erőpróbája a La Ligában, hiszen a Barcelona 4-2-re elveszítette a legutóbbi két meccsét az élvonal meglepetéscsapata ellen.