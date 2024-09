Sztárparádé Budapesten, hazai győzelemnek is örülhetünk

A darts rendre a téli szünetben kapja a legnagyobb figyelmet, ugyanis amíg sok sportágban ez az időszak a pihenésről szól, a profi dartsosok szervezete, a PDC éppen ekkor szokta rendezni a világbajnokságot. Lassan azonban már az is hagyománynak nevezhető, hogy szeptemberben a darts világelitje Magyarországon lép tábla elé: péntektől vasárnapig már a IV. Hungarian Darts Trophy zajlik a budapesti MVM Dome-ban. Olyan sztárokat láthatunk, mint a világbajnok Luke Humphries, a holland állócsillag, Michael van Gerwen, valamint a szintén korábbi vb-győztes Michael Smith, Gerwyn Price, Peter Wright, Rob Cross és Raymond van Barneveld is, a csodagyerek Luke Littler viszont lemondta a szereplést.

Michael van Gerwen a héten már nyert egy versenyt (Fotó: PDC)

Budapest népszerű helyszín, ennek köszönhető már a következő évekre is szerepel a PDC European Tour programjában: 2026-ig biztosan eljönnek Budapestre a darts nagyágyúi.

IV. Hungarian Darts Trophy: a program

Pénteken a tizenhat kiemelt játékos még nem lép tábla elé, ők csak a szombati második fordulóban játszanak. Így is szerepelnek azonban világsztárok már pénteken, a kiemelés ugyanis az idei ranglistaversenyek alapján állt össze.

Így összejöhetett olyan rangadó is az első fordulóban, mint a 2023-as világbajnok Michael Smith és a 2021-es Premier League-győztes Jonny Clayton összecsapása.

Az első fordulóban a legjobb magyar dartsjátékosok is megméretik magukat, a hazai selejtezők alapján Végső János, Jehirszki György, Csóka András és Bezjian Albertó Márió játszhat a versenyen, utóbbi kettő ráadásul egymás ellen, azaz biztos, hogy a szombati második fordulóban a kilencedik kiemelt Ryan Searle ellen magyar dartsos játszik.

A nyolcaddöntők vasárnap zajlanak, akárcsak a torna további fordulói, egészen a döntőig.

Ki a Hungarian Darts Trophy esélyese?

Tavaly David Chisnall nyerte meg a versenyt, szoros és színvonalas csatában nyerte a finálét Luke Humphries ellen, s most is Chisnall az első kiemelt, aki júniusban Leverkusenben, illetve két hete Antwerpenben is European Tour-verseny végső győztese lett.

Az esélyesek sorában így is Chisnall elé illik sorolni a világbajnok Humphriest, aki akár már a nyolcaddöntőben Michael van Gerwen ellen játszhat rangadót. A korábban éveken át világelső holland szerdán bizonyította, hogy továbbra is képes remek játékra, Wiganban éppen Chisnall ellen nyert Players Championship-döntőt.

Ők tűnnek a legnagyobb esélyeseknek, de egy-egy hasonló dartsverseny mindig tartogat meglepetéseket. Két éve például Joe Cullen végső sikere kifejezetten meglepőnek számított.