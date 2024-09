A Liverpool csillaga egyértelmű üzenetet küldött főnökeinek és a Realnak is

Továbbra sem tudni, hogy mi lesz a Liverpool három klasszisával. Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold szerződése is 2025 nyarán jár le, és a hosszabbításról szóló tárgyalásokról eddig nemigen lehetett hallani. Arne Slot vezetőedző nem nyilatkozik a témában, de az előbbi két játékos a közelmúltban hangot adott annak, hogy ha rajta múlna, maradna az angoloknál.

A Liverpool további két klasszisának a sorsa is a levegőben lóg. Fotó: AFP/Paul Ellis

A 32 éves Szalah ugyan kijelentette, hogy a mostani lesz az utolsó éve a klubnál, de ezzel a liverpooliak királya csak arra utalt, hogy tisztázatlan a jövője, és jelen állás szerint ez a búcsúidénye. Elmondása szerint a klub megkeresését eddig hiába várta.

Van Dijk még a hollandok kiesését követően az Európa-bajnokságról kavarta fel az állóvizet azzal, hogy azt nyilatkozta, alaposan át kell gondolnia a jövőjét, eldöntenie, mi legyen vele a válogatottnál, illetve melyik klubnál folytatja a pályafutását. Azóta azonban sikerült tisztáznia magában ezeket a kérdéseket, és a napokban tett kijelentésével nem hagyta kétségek között a szurkolókat: – Mindkét klubnál Virgil van Dijk vagyok, egy nagy vezér. És mindenképpen az akarok maradni a következő két évben is – szögezte le a 33 éves védő, majd tisztázta korábbi nyilatkozatát is: – Én is ember vagyok, vannak érzéseim. Olykor mindenféle dolgok eszedbe jutnak, főleg olyankor, amikor az utolsó percben lőtt góllal esel ki.

Ők ketten tehát már egyértelműsítették, mit akarnak, ezek után már a klubon van a sor. A trió legfiatalabb tagjáról, a 25 éves Alexander-Arnold vágyairól eddig nem lehetett tudni. A helyi fiú évekkel ezelőtt még arról beszélt, hogy mindig Steven Gerrardéhoz hasonló pályafutásról álmodozott, hiszen a legendás középpályás a Los Angeles Galaxynál töltött levezető másfél évén kívül csak a Liverpoolnál játszott, és a Vörösök csapatkapitánya volt hosszú-hosszú éveken keresztül.

Eddig Alexander-Arnold az ő útját követi. A Liverpoolnál nevelkedett, 2016-tól pedig már a felnőttek között villog, és fiatalsága ellenére klubszinten már minden elérhető trófeát megnyert. A karszalag ugyan még nem az övé, az egyelőre a fent említett Van Dijkot illeti meg, de a jobbhátvéd már a holland óriás helyettese.

Az elmúlt hónapokban viszont azt beszélték, az angol játékos talán már lemondott a gyerekkori álmairól, és helyette az őt leigazolni akaró Real Madrid felé kacsintgat. Alexander-Arnold végre nyilatkozott erről, és úgy tűnik, nyitott lenne a liverpooli folytatásra. – Mindig azt mondtam, hogy a klub csapatkapitánya akarok lenni. Ez egy célom, hogy megvalósul-e, az nem az én kezemben van. Ebben az idényben a Liverpool játékosa akarok lenni, most ennyit mondhatok – magyarázta.

A futballista aztán árnyalta a képet. Bizonyos feltételeknek teljesülniük kellene ahhoz, hogy a házasságnak ne legyen vége. – A trófeák mindig a legfontosabbak, serlegeket akarok nyerni. Közel voltunk tavaly több cím elhódításához, aztán egy kupa lett belőle. Pedig négy megnyerésére is esélyesek voltunk egy jó darabig. A mostani idényben eddig jól nézünk ki, de még korán van ilyen kijelentéseket tenni, illetve kiegyensúlyozottnak kell lennünk. Nehéz lesz, de annyi trófeát szeretnénk elhódítani, amennyit csak lehetséges – tette hozzá.

A négy lehetne a maximum. A Premier League-ben öt forduló után második a csapat, egy ponttal lemaradva a legutóbb aranyérmes Manchester City mögött. A Bajnokok Ligájában az AC Milan elleni döntetlennel kezdett a Liverpool, a Ligakupában pedig a West Ham United szerdai (21.00, tv: Match 4) legyőzése lehetne az első lépcső a címvédés felé. Az FA-kupa küzdelmeibe csak később kapcsolódnak be a Vörösök.