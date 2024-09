Óriási veszteség, az egész szezonra elveszíthette csapatkapitányát a Barcelona

Szépített a Barcelona a hétközi, Bajnokok Ligájában elszenvedett monacói vereség után. A spanyol liga 6. fordulójában Robert Lewandowski duplájával már a 35. percben 2-0-ra vezetett Hansi Flick vezetőedző csapata. Még az első játékrészben szépített a Villarreal, a második játékrészben azonban Pablo Torre is betalált, valamint Raphia is duplázott, így még az is belefért, hogy Lewandowski büntetőt hibázzon.

Vége Ter Stegen szezonjának?

Árnyat vet a Barcelona magabiztos győzelmére a 32 éves német kapus, Marc André ter Stegen sérülése. A csapatkapitányt még a szünet előtt, a 45. percben le kellett cserélni, mert egy felugrás utáni leérkezésnél megsérült a három évvel ezelőtt kétszer is megműtött jobb térde. A kapuvédőt percekig ápolták, végül hordágyon vitték le a pályáról.

Az első, meg nem erősített információk alapján a német kapus jobb térdének patellaínje (a térdkalácsot és a sípcsontot köti össze) sérült meg, amely miatt hét-nyolc hónapot is kihagyhat, de az szinte biztos, hogy vége a szezonjának. Ter Stegent az eset után egyből kórházba szállították az első vizsgálatokra

– írta meg az Eurobarca.

Marc André ter Stegen sérülése a magyar csapattal egy Nemzetek Ligája-csoportban szereplő német válogatott számára is fejtörést okozhat, a szeptemberi meccsektől kezdődően ugyanis éppen Ter Stegen vette át a nemzeti csapattól az Európa-bajnokság után visszavonult Manuel Neuer helyét.