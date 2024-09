Lélektan kontra matek: nyertünk vagy vesztettünk a bosnyák meccsel?

Ha a magyar labdarúgó-válogatott a negyedik helyen végezne a csoportjában és kiesne az A-ból a B osztályba, az azzal a következménnyel is járna, hogy csupán a harmadik kalapból várná a világbajnoki selejtezők sorsolását, azaz alaposan megcsappanna az esélye a kijutásra a 2026-os vb-re. Legalább a harmadik hely megszerzése tehát létkérdés, s a papírforma azt diktálja, hogy ezért a bosnyákokkal leszünk versenyben.

Nikola Vasilj, a bosnyákok kapusa többször bravúrral hárított. Fotó: Csudai Sándor

Innen nézve tehát nem mondható jó eredménynek a Bosznia-Hercegovina elleni 0-0. Ami egyúttal azt jelenti, vendégként tilos kikapni a balkáni együttestől, sőt, hogy ne kelljen majd számolgatni a gólkülönbséget, inkább nyerni kellene. Nem lehetetlen feladat, de nem is lesz könnyű.

Ha pontozásra megy, fölényes győzelmet aratunk...

Biztató viszont, hogy a magyar válogatott kedd este ismét azt arcát mutatta, amit az elmúlt években megszokhattunk, csak ezúttal nem fogta pártját Fortuna, nem sikerült gólt szerezni. A mieinknek öt-hat helyzetük akadt, a legnagyobb a mérkőzés hajrájában, amikor Ádám Martin tényleg csupán centikre volt a gólszerzéstől, de a vendégek kapusa, Nikola Vasilj, akkor is hárított. Szoboszlai Dominik úgy jellemezte Vasiljt , mintha három kapus védte volna a bosnyák kaput. A vendégeknek viszont egyetlen valamire való lehetőségük akadt, de Dibusz Dénes Dzeko lövését is gond nélkül hárította.

Ha pontozásra menne a futball, akkor a magyar válogatott fölényes győzelmet aratott volna, de hát nem sikerült betalálni, így viszont maradt a 0-0, ami – ismételjük meg – nem jó eredmény.

Rossi ismét a kommunikációs zavarról

A meccs összképe, legalábbi a három nappal korábban, a németek ellen nyújtott teljesítményhez képest mindenképpen kedvező. Marco Rossi is azt emelte ki, jó volt a játékosok hozzállása. Visszautalt a düsseldorfi találkozóra is, mondván, ő ott és akkor csak húsz percen át kért magas letámadást, amivel végül a csapat a vesztébe rohant. Nem teljesen érthető, hogy ha a kapitány ezt kérte, akkor azt a játékosok miért nem teljesítették, illetve a kapitány menet közben miért nem tudta erélyesebben tolmácsolni az utasítását, de most már spongyát rá, ne feszegessük az első fordulóban történteket.

Bejöttek Rossi húzásai

Rossi négy poszton is változtatott a németek elleni kezdőcsapathoz képest, s ebben a felállásban összességében jobban mutatott a válogatott, persze az ellenfélen is múlik a teljesítmény, ki tudja, a keddi produkció mire lett volna elég a németek ellen. Rossi elsősorban Nagy Zsoltot emelte ki, de Botka szokásos harcossága is érvényesült, és Nikitscher Tamás is megállta a helyét (Dibuszt nem tették próbára a bosnyákok).

A versenyhelyzet akár a teljesítmény további javulását is eredményezheti, amire mindenképpen szükség van. Októberben előbb, 11-én Hollandiát fogadjuk, majd 14-én következik a boszniai vendégjáték. A hollandok ellen örömteli lenne a bravúr, Zenicában viszont egyenesen tilos kikapni, sőt lehetőleg nyerni kell. A bosnyákok akkor nyilván nem futballoznak majd olyan zártan, mint most, így talán könnyebb lesz helyzetbe kerülni.

Nemzetek Ligája, A osztály, 3. csoport, 2. forduló:

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0-0

Hollandia–Németország 2-2

Az állás: 1. Németország 4 pont (7-2), 2. Hollandia 4 (7-4), 3. Bosznia-Hercegovina 1 (2-5), 4. Magyarország 1 (0-5)