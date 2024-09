Szoboszlai Dominik büszke, sikerült visszatérni a földre

Második mérkőzését sem tudta megnyerni a Nemzetek Ligája újabb kiírásában a magyar labdarúgó-válogatott. A németországi 5-0-s pofon után kedden a Puskás Arénában 0-0-t játszottak Bosznia-Hercegovinával Szoboszlai Dominikék.

Nagy Zsolt sem tudott túljárni a bosnyákok eszén Fotó: Mirkó István

Marco Rossi együttese nagy fölényben volt, a temérdek helyzetből azonban egyet sem használt ki. A magyar csapatkapitány ennek ellenére úgy látja, félig tele van a pohár.

– Büszke vagyok a csapatra, hogy egy 5-0-s vereség után ilyen teljesítménnyel tudtuk itthon megmutatni a valódi énünket. A kapusuk olyan teljesítményt nyújtott, mintha három játékos állt volna a kapuban. Sokkal szervezettebbek voltunk az előző meccshez képest. Jobban figyeltünk a másikra, betartottuk az utasításokat. Nem tudok szomorú lenni, vagyis persze szomorú vagyok, mert három pont az három pont és nem egy, viszont elindultunk egy jó irányba, és ha ezt folytatjuk, akkor jönni fognak az eredmények – bizakodott Szoboszlai, hozzátéve, az 5-0-s vereség bizonyos szempontból a magyar játékosok javára válhat.

– A tizennégy veretlen meccs után talán egy kicsit elszálltunk, de azóta visszatértünk a földre. A mai teljesítményünk, a futómunka, a küzdeni akarás megmutatta, hogy jó irányba haladunk. A 4-0-s angolok elleni vereség után is fel tudtunk állni, és csinálni egy olyan sorozatot, amit eddig műveltünk. Remélem, hogy az 5-0-s vereség után is ilyesmi következik.

Vereséggel felérő döntetlen

Nagy Zsolt a bosnyákok kapusát, Nikola Vasiljt dicsérte, aki a magyar győzelem útjába állt.

– Személy szerint nekem ez felért egy vereséggel, hiszen végig támadtunk, helyzeteket dolgoztuk ki, a kapus szerintem élete egyik legjobb meccsét játszotta, gratulálok neki. Az 5-0 után szerintem jól tudtunk reagálni, de kellett az ellenfél is, hogy kicsit visszaálljon és meg tudtuk őket bontani és úgy érzem, jól játszottunk – fogalmazott a Puskás Akadémia futballistája. – Marco Rossi kérte, hogy toljuk fel a védekezést a második labdákra, hiszen Németországban kaptunk egy olyan gólt is, ami a szögletünkből lett és ezt próbáljuk elkerülni. Egy ilyen helyzetben szerencsére hozzám pattant a labda, jó lövés volt, de sajnos nem ment be. Ha ilyen játékot tudunk produkálni, akkor jó eséllyel várhatjuk a következő mérkőzéseket, ebből tudunk tovább fejlődni.

Nikitscher felemás estéje

Nikitscher Tamás a Németország elleni kiütés alkalmával debütált a válogatottban, a bosnyákok ellen végig a pályán. Emlékezetes meccs volt ez tehát a Kecskemét játékosa számára, de az eredmény nem volt kedvére való.

– A gyerekkori álmom vált valóra, leírhatatlan érzés ennyi ember előtt egy meccset végigjátszani. Nagyon hálás vagyok – mondta az M4 Sport kamerái előtt a középpályás, majd a meccset is értékelte: – Felemás érzéseim vannak. Véleményem szerint sokkal jobban futballoztunk, mint a legutóbb. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. A helyzeteket be kell lőni, mert különben ez nem úgy fog alakulni a végén, ahogy szeretnénk.

Nikitscher nagy utat tett meg, míg eljutott a magyar válogatottig. 2023 augusztusában súlyos térdsérülést szenvedett, majd közel egy idényen keresztül nem játszhatott, azóta viszont nagyot fordult vele a világ, és már a nemzeti csapatban szerepel.

– Remélem, hogy ezzel jó példát tudok mutatni sok gyereknek és sérült játékosnak, hogy ne adja fel az álmát, a magába vetett hittel, rengeteg munkával minden megvalósulhat.