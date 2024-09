Varga és Saldanha párosáról beszélt a Fradi edzője a győztes örökrangadó után

Matheus Saldanha letette névjegyét az NB I-ben is. A Ferencváros Belgrádból igazolt brazil támadója azt követően, hogy múlt vasárnap két góllal mutatkozott be a Magyar Kupában, pénteken első bajnoki mérkőzésén is a kapuba talált. A 2022/2023-as és a 2023/2024-es idényben is gólkirályi címet nyert Varga Barnabással kiegészülve igencsak (gól)erős duót alkothat a jövőben.

Saldanha még nem áll készen a 90 percekre

Az MTK 3-1-es legyőzését követően a Ferencváros vezetőedzője, a csapat élén a nyári kinevezése óta mind az öt bajnokiját sikerrel abszolváló Pascal Jansen sajtótájékoztatón értékelt az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

– Jól kezdtünk, kialakítottunk pár helyzetet, de a ritmussal nem lehetek elégedett, túlságosan az ellenfél tempójában játszottunk. Az MTK kihasználta a pillanatot, amikor nem koncentráltunk kellőképpen és előnybe került. Új szituáció volt, hogy hátrányba kerültünk az NB I-ben. A szünetben elmondtam, hogy ezt a ritmust nem szabad így hagynunk, a magunk javára kell fordítani a meccs menetét. A második félidőben ez javult. Matheus beállt és gólt szerzett, egyre jobb és jobb lesz – nyilatkozta Pascal Jansen, aki kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy látta az először együtt játszó Varga és Saldanha párosát.

– Nagyon érdekes volt őket együtt látni, együtt edzenek már, amióta Barni visszatért a válogatottól, de reméljük, hogy a kettejük kapcsolata még tovább fog fejlődni. Két kiváló játékos, akik sok gólra képesek. Saldanha még nem áll készen 90 percre, jobb állóképességet akarunk elérni nála. Minél többet szeretnénk őket egyszerre a pályán látni, mind a ketten kiváló játékosok, akik sok gólt érhetnek majd el. Saldanha remekül állt be, már a kupameccsen is jól játszott. Még csak most érkezett, fittebbnek kell lennie és terhelésre van szüksége még. Meg kell szoknia a mi játékunkat, szeretnénk őt tudatosan felépíteni.

A brazil Saldanha (labdával) csereként beállva szerezte meg első gólját a magyar bajnokságban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Ferencváros legközelebb szeptember 25-én, szerdán lép pályára, akkor az Európa-liga első fordulójában a belga Anderlecht vendége lesz. Az élvonalbeli bajnokság szombaton további három mérkőzéssel folytatódik.