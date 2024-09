Pep Guardiola drámai hírt közölt a Manchester City kulcsemberéről

Rodri az Arsenal elleni rangadón (2-2) sérült meg, az első félidőben le kellett cserélni őt egy rossz mozdulat miatt. A Manchester City sztárja elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a jobb térdében, Pep Guardiola a csapat mai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy meg kellett műteni a 28 éves spanyolt, akire hosszú kihagyás vár. Rodri ebben az idényben már aligha lép pályára.

Rodri sérülése súlyosabb a vártnál. Fotó: Getty Images/Michael Regan

– Ma reggel megműtötték, úgy gondoljuk elülső keresztszalag-szakadást szenvedett – árulta el Guardiola. – A következő idényben újra velünk lesz, de a mostani évadának vége. Sajnos a legrosszabb hírt kaptuk, de ez történt, ott leszünk, hogy támogassuk őt, és lépésről lépésre haladjunk előre.

Rodri a világ legjobb mélységi irányítója jelenleg, ő felelt a Manchester City játékának a felépítéséért, a kiesése komoly fejtörést okozhat Guardiolának. A spanyol az előző idényben kulcsszerepet játszott a Premier League megnyerésében, valamint Spanyolország Európa-bajnoki címében is. Ezek alapján sokan esélyesnek tartják az idei Aranylabda megnyerésére is. Rodri 2019 óta a City játékosa, akkor 70 millió eurót fizettek érte az Atlético Madridnak, most ennek csaknem a dupláját éri, 130 millió a jelenlegi piaci értéke.