Hihetetlen sztori: Sallai Roland furcsa segítsége a magyar válogatottnak

Sallai Roland szeptemberben váltott klubot: hat Freiburgban töltött év után a Galatasaray futballistája lett. A török sztárklubban a lehető legnagyobb rangadón, a Fenerbahce ellen mutatkozott be, s csereként beszállva járult hozzá a 3-1-es sikerhez. Azzal Sallai is tisztában lehetett, hogy ez a találkozó több egyszerű futballmeccsnél, de arra a következményre sem ő, sem más nem gondolhatott, ami a magyar férfi-kosárlabdaválogatottat is érintheti.

Ergin Ataman jobban járt volna, ha a Galatasaray otthonában is kettest mutat a kezével (Fotó: Anadolu/AFP/Esra Bilgin)

A Galatasaray és a Fenerbahce nemcsak futballban, hanem kosárlabdában is kiélezett rivalizálást folytat, sőt utóbbi sportágban talán még jelentősebbet, hiszen kosárban a török élklubok Európa közvetlen élmezőnyének tagjai.

Mi köze Sallai Roland bemutatkozásának a kosárlabdához?

A két török csúcsklub közötti rivalizálás pedig természetesen nem válik szét, a kosarrajongók is követik a futballt és viszont. Kedden a Galatasaray az aktuális Euroliga-címvédő görög Panathinaikosz ellen játszott felkészülési mérkőzést, s a görögök edzője, a Galatasaray-kötődésű Ergin Ataman kezeivel üzent a piros-sárgák szurkolóinak.