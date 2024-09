A doppingbotrányba keveredett teniszsztár lett a 2026-os téli olimpia nagykövete

Vélhetően azt hitte minden teniszért rajongó, hogy a férfiak világelsője, az idén az Australian Opent, majd hetekkel ezelőtt a US Upent is megnyerő Jannik Sinner lesz a berlini Laver Cupon Európa éljátékosa. Az olasz teniszező azonban nem vállalta a játékot, ugyanis egyrészt szeretné egy kicsit kipihenni magát fizikálisan és szellemileg is – a doppingbotránya, valamint a rengeteg pályán töltött idő még az ő fiatal szervezetét is kikezdte –, ráadásul felkérték egy olyan feladatra, amire boldogan mondott igent. Sinner lesz ugyanis a 2026-os, Milánóban és Cortinában rendezendő téli olimpia és paralimpia egyik arca a Team26 nagyköveteként.

Sinner legfőbb feladata a 2026-os téli olimpia és paralimpia önkéntes programjának promotereként az lesz, hogy a segítségével összeálljon az a 18 ezer önkéntesből álló csapat, amelynek munkájának köszönhetően lehet majd gond nélkül megrendezni a következő téli ötkarikás játékokat. Noha sokan felkaphatják a fejüket, vajon miért nem egy téli sportokban eredményes sportolót kértek fel erre a szervezők, mindenkit megnyugtathatunk, nem sokon múlt, hogy Sinnerből a teniszpályák helyett a lejtők királya váljon.

Ugyanis a dél-tiroli régióban született Sinner, ami Olaszország egyik legfestőibb vidéke az osztrák határ mentén. A síelés éppúgy beleivódott a DNS-ébe, mint a tenisz, hiszen fiatal síelőként legalább olyan sikeres volt, mint ütővel a kezében. Mindössze nyolc évesen országos síbajnokságot nyert, miközben a korosztályos versenyeken teniszben is kezdett egyr kimagaslani a vetélytársai közül. Mivel választania kellett a két sportág közül – hiszen a legmagasabb szinten nem űzhető a kettő egymás mellett –, Sinner és családja úgy határozott, hogy a 13 éves Jannik onnantól kezdve teljes mértékben csak a teniszre összpontosít. Mára kiderült, a döntés tökéletes volt, hiszen az olasz játékosból világelső, Grand Slam-bajnok lett.

Igaz, azt senki sem tudhatja, ha a lejtőket választja, vajon nem éppen a hazájában rendezendő téli olimpián érne fel a csúcsra. Mindenesetre Sinner azonban nem felejtette el a téli sportokhoz fűződő emlékeit, és azt sem, hogy mit jelentenek számára a téli sportok.

– Nagy megtiszteltetés, hogy képviselhetem ezeket a rendkívüli szakágakat, mint a 2026 téli olimpia egyik arca, nagykövete. Nem titkolom, nagyon örülnék annak a kiváltságnak is, ha 2026-ban vihetném az olimpiai lángot – árulta el a teniszező titkos álmát, majd hozzátette, nagyon örül annak, hogy szerepet kaphat egy olyan eseményen, amely bekerül az olasz és természetesen a nemzetközi sporttörténelembe.

A 2026-os téli olimpia szervezői bejelentették, rendkívül boldogok, hogy Sinner vezeti az ötkarikás játékok önkéntes projektjét. Az önkéntesek feladata nemcsak a sportolók és a nézők fogadása lesz a különböző helyszíneken, hanem az is, hogy minden gördülékenyen menjen az olimpia és a paralimpia napjai alatt.