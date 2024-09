Dráma a három hét végén: a piros trikó sorsa kis híján a WC-n dőlt el

Primoz Roglic már a Vuelta a Espana negyedik szakasza után felvehette az összetett éllovasnak járó piros trikót. A szlovén kerékpáros csapata, a Red Bull–Bora–hansgrohe azonban nem akarta az egész verseny során fárasztani magát a főmezőny irányításával, így két nappal később átengedte másnak a vezetést. Kockázatos lépés volt, tavaly a szökés után az összetett élére álló Sepp Kuss meg is őrizte a három hét végéig a piros trikót, bár nem biztos, hogy akkor is így történt volna, ha csapaton belülről is támadhatják. Idén az ausztrál Ben O’Connor (Decathlon–AG2R La Mondiale) a tizenkilencedik szakaszig viselte a piros trikót, akkor vette azt vissza Roglic. Úgy tűnt, a verseny eldőlt, ám kis híján akadt még egy csavar a történetben.

Primoz Roglic betegsége ellenére is nyert, negyedszer lett a Vuelta a Espana végső győztese (Fotó: AFP/Oscar del Pozo)

A tökéletesen megtervezett és végrehajtott tizenkilencedik szakasz után a Red Bull–Bora–hansgrohe csapatot betegség támadta meg. Roglic segítői közül ketten már rajthoz sem álltak az utolsó előtti, huszadik etapon, egy harmadik pedig az időlimiten túl ért célba.

Primoz Roglic: A betegség sem jelentett akadályt

Alaphelyzetben Roglic első helye a vasárnapi időfutamon már nem foroghatott volna veszélyben, hiszen az egyenkénti indításos számban is a világ egyik legjobbja, Tokióban olimpiai aranyérmet szerzett időfutamban. A betegség miatt azonban aggódhattak a csapatnál.

Legalább hússzor voltam már ma a WC-n

– mondta Primoz Roglic vasárnap este, de vélhetően ezt a mondatot még senki sem mondta ki ennyire boldogan. Bár a betegség Roglicot is utolérte, az időfutamon így is a második helyen zárt, azaz még növelte is előnyét a Vuelta zárónapján. – Akkora előnyöm volt, amiből már mindenképp meg kellett szereznem a trikót. Gondolkodnunk kell rajta, hogyan tudjuk majd elkerülni a jövőben a hasonló helyzeteket, de most annak van itt az ideje, hogy élvezzük a sikert.