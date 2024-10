Botrány Romániában az olimpiai pénzjutalmak miatt: a főkönyvelő többet kapott, mint a bajnok

Romániában a botrányt Novák Eduárd korábbi sportminiszter robbantotta ki, aki szóvá tette a Facebookon, hogy a párizsi olimpián aranyérmet nyert David Popovici úszó kisebb pénzjutalmat kap, mint a Román Evezős-szövetség főkönyvelője és főtitkára – írja a Kronika.ro. Ezzel egy sajtóeseményen Marcel Ciolacu miniszterelnököt is szembesítették, aki megígérte, utánajár a történteknek, és beszél az Országos Sportügynökség elnökével, Elisabeta Lipával, aki amúgy ötszörös olimpiai bajnok evezős.

David Popovici a párizsi olimiai aranyérmével Fotó: AFP/Oli Scraff

Lipa, aki korábban maga is volt sportminiszter, a sajtónak leszögezte, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazták a sportolók jutalmazásakor, amelyek Novák Eduárd miniszteri mandátuma alatt is érvényben voltak. Az akkor és jelenleg is érvényes jogszabály szerint a szakszövetségek alkalmazottai az ötkarikás játékokon érmet nyert sportolók pénzdíjának 40 százalékára jogosultak.

A román evezősök Párizsban két aranyat és három ezüstöt nyertek, és a matematika alapján így valóban az jött ki, hogy a két hivatalnok nagyobb pénzjutalmat kapott, mint az úszó David Popovici, aki 200 méter gyorson arany-, 100 méter gyorson bronzérmes lett. (Popovici Milák Kristóf egyik nagy ellenfele, a 2022-es római Eb-n olimpiai bajnokunk előtt nyerte meg a 100 méteres gyorsúszást.)

David Popovici 140 ezer eurós pénzdíjat kapott

Ami a konkrét számokat illeti, David Popovici 140 ezer eurós pénzdíjat kapott a két érme után (ez 56 millió forintak felel meg), míg a Román Evezős-szövetség főtitkára, Erhan Catalin és Petrescu Roxana főkönyvelő egyaránt 162 400 eurós jutalmat kaptak (64,96 millió forint),

– A román államnak nem szabadna gúnyt űznie a sportolókból! – szögezte le Novák Eduárd.

A Kronika.ro egy korábbi cikkében megjegyezte, hogy Elisabeta Lipa a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben parlamenti mandátumért száll harcba Botosani megyében. Ugyanakkor Novák is indul a parlamenti választáson az RMDSZ színeiben Bukarestben.

Novák Eduárd a Golazo.ro sportportálnak úgy nyilatkozott, Lipa „elkobozta” a sportra szánt összegeket az evezőssport számára.

– Ha ezek a tisztviselők több mint 160 ezer eurót kaptak, akkor Davidnak egymillió eurót kellett volna kapnia – szögezte le Novák Eduárd.