Hidegvérű gyilkos végezte ki Juhász Dorka csapatát a WNBA döntőjében + videó

Nem akármilyen végjátékot hozott a WNBA döntőjének harmadik mérkőzése. A New York Liberty 55 másodperccel a vége előtt Sabrina Ionescu hárompontosával 77-73-ra elhúzott, de a Minnesota Lynx 77-77-re egyenlített. Négy másodperccel a vége előtt aztán jött megint Ionescu, aki az amerikai beszámolók szerint 28 láb távolságról, átszámítva 8,53 méterről bedobta a labdát, és amikor az landolt a hazaiak kosarában, már csak egy másodperc maradt hátra – a New York Liberty 80-77-re győzött, a döntőben 2-1-re vezet, és szombaton hajnalban megnyerheti a finálét. Ezt a meccset is Minneapolisban játsszák. (A négyszeres bajnok Lynx 2017 óta először döntőzik a WNBA-ben, míg az alapszakaszgyőztes Liberty mind az öt eddigi fináléját elvesztette.)

Sabrina Ionescu „hidegvérű gyilkos” Kevin Durant szerint Forrás: X/New York Liberty

Juhász Dorka ezúttal nem lépett pályára

A Minnesota Lynx csapatában a magyar válogatott Juhász Dorka, aki a döntő második összecsapásán két perc játéklehetőséget kapott, ezúttal nem lépett pályára. Az amerikai Ionescu amúgy „csak” 13 pontot szerzett, miközben Breanna Stewart 30-at, de most azért Ionescu lett a hős. Az NBA-sztár Kevin Durant szerint „hidegvérű gyilkos” volt. Van benne valami...