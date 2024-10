Elek Gábor azoknak is bizonyított, akik kételkedtek benne

A kezdeteket, a Csömörön eltöltött három évet leszámítva Elek Gábor az FTC női csapatának örökös edzőjeként égett be a kézilabda-szurkolók tudatába. Érthetően, hiszen 2007 és 2023 között tizenhat éven át irányította a zöld-fehéreket, úgy, hogy közben kétszer a női válogatottnak is ő volt a szövetségi kapitánya, a nevéhez fűzödik többek között a tokiói olimpián elért hetedik hely. Kritikusai részben éppen ezért érvelhettek úgy, hogy igazán ki sem derülhetett, edzőként mire képes, mondván, a válogatottak egész sorát felvonultató Ferencvárossal bárki sikeres lett volna.

Nos, Elek Gábor annyit máris mindenképpen elért Esztergomban, hogy látványosan rácáfolt erre az okoskodásra. Már az is megsüvegelendő eredmény, hogy az Esztergom rögtön a kinezését követő idényben feljutott az NB I-be, arra pedig nehéz szavakat találni, ahogy az első osztályban rajtolt. Szerencsére nem is kell tépelődnünk ezen, a vezetőedző kimondta, mit is gondol az öt meccsen elért győzelemről.

Elek Gábor együtt él a játékkal (Fotó: Mirkó István)

– Csodaként élem meg – bökte ki Elek Gábor a Vác elleni 27-25-ös győzelem másnapján az érdeklődésünkre. A következő gondolata persze egyből az volt, hogy ettől semmi sem változik meg a csapat körül.

Ameddig nem biztosítjuk be matematikailag is a bennmaradásunkat, tőlem senki se várja, hogy hangzatos célokat tűzzek ki. Ugyanabban hiszek és ugyanazt csináljuk, mint eddig, szorgalmasan, sok munkával építjük tovább a csapatot.

Aki látta a Vác elleni találkozót, tanúsíthatja, az Esztergom ennek jegyében csapatként múlta felül az ellenfelét. Noha a váciak válogatottja, Csíkos Luca volt a meccs legeredményesebb játékosa kilenc góllal, de például a hazatért Háfra Noémi nem tudott mit kezdeni a hazaiak fegyelmezett és kemény védekezésével.

Elek Gábor ezt annyiban árnyalja, hogy szerinte az ő csapatában is akadnak nagy tehetségek.

– Faragó Lea nem véletlenül második a góllövőlistán. Az elmúlt napokban gyengélkedett, a Vác ellen talán ezért nem hozta a szokott formáját, de ha így folytatja, sokra viheti. Ugyanezt mondhatom Teplán Korináról és Horváth Fanniról, aki betegség miatt öt kilót fogyott, ami az ő esetében messze nem ugyanazt jelenti, mint az enyémben… – jegyezte meg Elek Gábor, hozzátéve, óvakodik attól, hogy bárkit úgymond betoljon a válogatottba.

Először is, nagyon jó a kapcsolatom Golovin Vlagyimirral, akinek maximálisan megbízom a véleményében. Másodszor, a kollégákkal szemben van egy helyzeti előnyöm: voltam már szövetségi kapitány, így tapasztalatból tudom, egy szakvezetőnek milyen tanácsokra van szükség és milyenekre nem

– mondta Elek Gábor.

Faragó Lea kapura tör (Fotó: Mirkó István)

Az Esztergom az első öt fordulóban megszerezte a DVSC skalpját is, ami nagy szó, hiszen a Fradi szerdán csak időn túli hetessel mentette 26-26-os döntetlenre a debreceni meccset. A neheze persze eztán jön.

Az Esztergom november elején egymást követő két mérkőzésen előbb Győrbe látogat, majd az FTC-t fogadja.

Utóbbi meccs pikantériáját végképp nem kell ecsetelni. Elek Gábor ennek lelki terhétől a feleségét igyekszik is megóvni, miként a lapunknak nyáron adott nagy interjúban elárulta, Szucsánszki Zita a Fradi ellen nem lép pályára.

A bennmaradás biztosan nem ezen múlik, de ha netán a tavaszi visszavágónak komoly tétje lenne, valószínűleg a fradisták sem sértődnek meg azon, ha Elek Gábor és Szucsánszki Zita felülbírálja ezen álláspontját.