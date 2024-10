Az FTC-re nagy veszély leselkedik: Megállíthatatlan Micky + videó

Az Európa-liga első fordulójában a Ferencváros egy hete 2-1-re kikapott az Anderlecht otthonában, és a Fradira csütörtökön hazai pályán játszva is jóval nehezebb feladat vár. Ezt mutatja, hogy a magyar bajnok keretének piaci értéke 59,33 millió euró, az Anderlechté 116 millió euró, a Tottenhamé pedig 787,30 millió euró! Az FTC legértékesebb játékosa új szerzeménye, a brazil Matheus Saldanha a maga nyolcmillió eurós értékével, a Spurs keretében pedig tizennégy olyan játékos van, akit a Transfermarkt több mint harmincmillió euróra taksál.

Dejan Kulusevski és Brennan Johnson, ketten a Tottenham ászai közül (Fotó: X/Tottenham Hotspur)

Maddison, Romero, Van de Ven és Kulusevski – a Tottenham sztárjai

Bár a dél-koreai Szon Hungmin (45 millió euró) és a brazil Richarlison (35 millió) jelenleg sérült, így is hemzsegnek a sztárok Ange Postecoglou együttesében. A 27 éves támadó középpályás James Maddison csak hétszer szerepelt az angol válogatottban, de ő csapat legértékesebb játékosa hetvenmillió euróval, őt az argentin Cristian Romero (65 millió) követi, a 26 éves középső védő 38-szor szerepelt hazája válogatottjában, amelyben alapember, világbajnok és kétszeres Copa América-győztes. A Spursban a védelem tengelyében a 23 éves Micky van de Ven játszik mellette, a nyolcszoros holland válogatott játékos piaci értéke 55 millió euró. S éppen ennyi áll a 24 éves, 41-szeres svéd válogatott támadó középpályás Dejan Kulusevski neve mellett is.

Micky van de Ven (Forrás: X/Tottenham Hotspur)

Szólni kell egy olyan játékosról is, akit a Transfermarkt jelenleg „csak” 17 millió euróra taksál, de ez az érték 2020-ban, amikor az RB Leipzigben játszott, nyolcvanmillió euró volt. Timo Werner még most is csak 28 éves, a Chelsea-ben azonban meg sem tudta közelíteni a lipcsei teljesítményét, és most a Tottenhamben is ez a helyzet vele. Meglepetés volt, hogy vasárnap kezdett a Manchester United otthonában, a 77. percben aztán lecserélték. A Spurs nagy győzelmet aratott, 3-0-ra nyert az Old Traffordon a walesi Brennan Johnson, Kulusevski és Dominic Solanke góljaival.

A gólvágó Solanke remek formában van

Utóbbi a Tottenham idei igazolása, aki tavaly a Bournemouth-ban – tehát Kerkez Milos csapattársaként 19 gólt szerzett a Premier League-ben, ezzel a negyedik legeredményesebb játékos lett, holtversenyben Phil Fodennel (Manchester City). A Spurs 64,3 millió eurót fizetett érte, a piaci értéke amúgy 45 millió euró. A 27 éves, egyszeres angol válogatott csatár gyorsan beilleszkedett új csapatába, hat tétmeccsen három gólt és egy gólpasszt mutatott fel. Úgy gondoljuk, hogy a Ferencváros kapujára ő jelentheti a legnagyobb veszélyt.

A Tottenham a Premier League-ben hat forduló után csak a nyolcadik helyen áll (10 pont, 3 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség), de az Európa-ligában hazai pályán 3-0-s győzelemmel kezdett a kazah Qarabag ellen. A gólszerzők Solanke, Johnson és a szenegáli Pape Matar Sarr voltak. És ebben a törtrénetben az a nagy sztori, hogy a Tottenham a hetedik perctől emberhátrányban játszott román védője, Radu Dragusin kiállítása miatt.

Angol források szerint a Tottenham két megerőltető meccsen van túl, így Ange Postecoglou a Ferenváros ellen néhány kulcsjátékosát pihenteti, meglehet, hog Micky van de Ven nem lép pályára a Budapesten. A holland védő a Manchester United ellen is kihajtotta magát. Amennyiben játszik a Fradi ellen, a zöld-fehéreknek főhet a feje.

A Spurs első gólja a Manchester United ellen úgy született hogy a harmadik percben Van de Ven bőven a saját térfeléről indulva egészen az alapvonalig száguldott, a középre tett labdáját Brennan Johnson könnyedén rúgta be. A gólpasszt adó védő 56,1 métert sprintelt.

Gary Neville is elámult Van de Ven produkcióján

– Hihetetlen, amit csinált, ahogy lerázott négy Manchester United-játékost, majd betette középre a labdát. Csodálatos volt! Elég manchesteri játékos volt a közelében, hogy megállítsák, de ő megállíthatatlan volt – mondta a Manchester United korábbi legendája, Gary Neville. A The Independent cikke címében egyenesen „Megállíthatatlan Micky” lett a védő. Aki amúgy idén az Everton ellen is bemutatott egy hansomlóan nagy futást, aminek a végén gólpasszt adott, akkor Szon Hungminnek.