Beindultak az üzérek az ETO–Fradi meccsre, győri legendák egész sora szurkol a helyszínen

„Van eladó bérletem erre a mérkőzésre nyolcvanezer forintért. Érdeklődni privátban” – olvasható az egyik hozzászólásban a „Minden jegy elkelt” bejegyzés alatt az ETO FC Győr hivatalos Facebook-oldalán. Nem ez az egyetlen érdeklődés, illetve ajánlat.

Bérlet nyolcvanezer forintért eladó… Fotó: Facebook/ETO FC Győr

Érthetően, hiszen a klub már kedden bejelentette, hogy elfogyott az összes. Csak azt nem értik a drukkerek, miért, helyesebben, miért van lezárva az ETO Park úgynevezett keleti, a plazával szemközti lelátója.

Valaha az ország legszebb stadionja volt az ETO Park

Miként a Kisalföld jegyzetírója is feleleveníti, egykor a győri volt az ország legmodernebb stadionja, a tulajdonos még az állami stadionrekonstrukciós program előtt felújíttatta a létesítményt, amelyben válogatott mérkőzéseket is rendeztek, sőt 2013-ban a Bayern München is vendégszerepelt itt akkor valóban telt ház, 16 ezer néző előtt. Aztán a Quaestor csődbe ment, ami után a futballklub is válságos helyzetbe került, a stadiont pedig elhanyagolták.

Az elmúlt években rendeződött a tulajdonosi helyzet, még ha Világi Oszkár, a DAC tulajdonosának szerepvállalását helyben nem is övezi osztatlan népszerűség. A befolyásos dunaszerdahelyi vállalkozó vezetése mellett mindenesetre a Győr az előző idény végén visszakerült az NB I-be. A csapat iránti érdeklődés látványosan nem ugrott meg, de hát a Fradi az Fradi, a vasárnapi meccsre azok is szeretnének bejutni, akik évek óta nem látogattak ki az ETO Parkba.

Miért nem lehet megnyitni a keleti lelátót?

Ám a vendégeknek járó hétszáz jeggyel együtt összesen legfeljebb nyolcezer belépőt kínálnak megvételre, mert a keleti lelátót a szurkolók előtt nem nyitják meg. Megindultak a találgatások, vajon miért. Olyan híreket is lehetett olvasni, hogy a nem egészen húszéves stadion ezen része az enyészeté lett, megroggyant, életveszélyessé vált. Szó sincs erről.

Miként Horváth Csaba, az ETO sajtófőnöke az érdeklődésünkre elmondta, a lelátó statikailag teljesen rendben van, de kétségtelenül felújításra szorul, problémát jelent továbbá, hogy a stadion jelenleg még az állam tulajdonában van. Azért sem engedhetnek be nézőket a keleti lelátóra, mert nincs rá engedély a Magyar Labdarúgó-szövetségtől és a katasztrófavédelemtől sem. A VIP-részleg azonban itt működik, innen nézhetik a mérkőzést az újságírók, a klub alkalmazottai, az akadémisták és a Győr korábbi híres játékosai is.

Százhúsz éves a Győr, legendákat köszöntenek

Az ETO idén ünnepli fennállásának százhuszadik évfordulóját és a klub éppen a Ferencváros elleni mérkőzésen köszönti egykori legendás játékosait.

A remek hangulat előre borítékolható, s jó hír a szurkolóknak, hogy a klub tulajdonosai dolgoznak a stadion felújításán, a Győr talán már a következő idényben valóban telt ház előtt fogadhatja a Ferencvárost.

A Győr 11 ponttal a hetedik a bajnokságban, a Fradi a listavezető. A fővárosi zöld-fehérek jó hangulatban készülhetnek a találkozóra, hiszen csütörtökön Európa-liga-mérkőzésen 1-0-ra legyőzték a francia Nice-t. Igaz, óvatosságra inti őket, hogy legutóbb, amikor csütörtöki nemzetközi meccs után játszott vasárnapi bajnokit a Fradi, akkor 3-1-re kikapott a Paks vendégeként.