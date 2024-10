Szoboszlai teljesítményével állítják párhuzamba Juhász Dorka eredményét

Nagyon kevésen múlt, hogy hétfő reggelre legyen egy WNBA-bajnok magyar kosárlabdázónk. Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx a finálé mindent eldöntő ötödik mérkőzését hosszabbításban veszítette el a New York Liberty ellenében. A Szpartak Moszkvával Euroligát nyerő, a Péccsel kilencszeres magyar bajnok, kilencszeres Magyar Kupa-győztes Rátgéber László, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója szerint egyszerűen fel sem fogják az emberek, mekkora nagy eredmény ez.

Juhász Dorka bejutott csapatával a WNBA döntőjébe (Fotó: Getty Images)

– Dorka most nem fog örülni, amit mondok, de ez egy szenzációs eredmény! A Minnesota Lynx játékosai valószínűleg nem tudnak aludni, mert elveszített aranynak tekintik ezt az ezüstöt, de New York is sokat várt erre a sikerre, ami összességében egy hárompontoson múlott. Dorka sérült volt korábban, emiatt is kapott kevesebb percet a playoffban, de a döntő ötödik meccsén már megint majdnem tíz percet játszott – emelte ki az Eurosportnak adott interjújában Rátgéber.

A szakember szerint ilyen tehetséges gyerek még nem volt az edzői pályafutása alatt Pécsett, mint Dorka. Iványi Dalma és sok más magyar lány is játszott már a WNBA-ben, de ilyen erős csapatban egyikük sem. Rátgéber kijelentette, ez a helyzet, amiben Juhász Dorka van, pont olyan, mintha a Denver Nuggetsben vagy a Boston Celticsben lenne csere egy magyar kosaras az NBA-ben. Hogy mekkora dolog az, amit a magyar kosaras elért, a sikeredző egy nagyon érdekes összevetést hozott fel.

– Felhoznám a Szoboszlai Dominik-párhuzamot. Ő is mást játszik a Liverpoolban, mint a válogatottban. Végigjátszotta a Chelsea elleni meccset vasárnap. Lehet, hogy az angol újságírók kritizálják a teljesítményét , de a Poolnál nem hülyék dolgoznak, ha végig a pályán hagyják egy ilyen fontos meccsen. Hasznos, és sokat dolgozik. Egy dolog, hogy nem rúghatja a szabadrúgásokat, ha Trent Alexander-Arnold is játszik. Ugyanez van Dorkával is. Ki kell várnia a sorát, most még nem tölt sok időt a pályán, kevesebb labdát is dobhat el, védekezésben viszont dominál. Ez egy folyamat, végig kell ezen menni, ahogy mindenkinek – fogalmazott Rátgéber.

A szakember úgy látja, Juhász rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Régen az volt trend, úgy képezték a játékosokat, hogy valaki valamiben extra legyen. Azokat a kosárlabdázókat keresték, akik egyvalamiben különlegesek.

– Most viszont már azokra van kereslet, akiknek kevés gyenge pontjuk van. Dorka abban erősödött most, hogy támadásban színesebb lett a palettája, például a betörésekkel. Védekezésben nincs gyenge pontja, és támadásban is egyre jobban használható – állította Rátgéber László.