Erről a kispadról is lemaradt Dárdai Pál

Szombaton egy igen izgalmas mérkőzésen játszott 2-2-es döntetlent hazai pályán az egykor szebb napokat látott Schalke csapata a Hertha ellen. A korábbi hétszeres Bundesliga-bajnok a 2022/23-as szezon végén esett ki az első osztályból, és azóta képtelen arra, hogy visszajusson a Bundesligába. Ráadásul a mostani szezonban sem kezdett jól a csapat, a mostani döntetlennel a 13. helyen állnak a bajnoki tabellán. Egy ideje több edzőt is megneveztek, aki alkalmas lehetne az évek óta gödörben lévő patinás csapat felvirágoztatására, így Dárdai mellett a spanyol világsztár, a kékek korábbi csatára, Raúl neve is felvetődött.

Az 55 éves holland szakember, Kees van Wonderen lett a befutó a Schalke kispadjára (Fotó: Kicker/Imago)

Szeptember első felében, amikor hat forduló után mindössze négy ponttal a 16. helyen állt a Schalke a másodosztályban, a klubvezetés Karel Geraerts edzőt és Marc Wilmots sportigazgatót is elküldte, Jakob Fimpel ideiglenesen vette át az irányítást, a Schalke új vezetőedző keresésébe kezdett, így került elő Dárdai Pál neve is. Fimpel azóta szerzett egy győzelmet – a Münster otthonában nyertek a kékek 2-1-re –, valamint szombaton ikszelt a Herthával, ezzel stabilizálta a gelsenkircheniek formáját. És most kiderült, végre a vezetőedzőjüket is megtalálták.

A sors furcsa fintora, hogy Dárdai Pál éppen a Hertha elleni találkozó után tudhatta meg, nem rá esett a Schalke választása. A Kicker információja szerint a befutó az 55 éves holland szakvezető, Kees van Wonderen lett, akinek kinevezését vasárnap jelentik be hivatalosan. A leendő vezetőedző már a helyszínen tekintette meg a Schalke–Hertha összecsapást. Van Wonderen aktív játékosként a Feyenoord belső védője is volt – a csapat játékosaként játszott a Bajnokok Ligájában –, öt alkalommal lépett pályára a holland válogatottban, míg edzőként a legnagyobb sikerét 2018-ban érte el, amikor Európa-bajnoki címig vezette a holland U17-eseket. 2018 márciusától 2019 decemberéig a felnőtt válogatott segédedzője is volt Ronald Koeman mellett, míg 2020-ban debütált a Go Ahead Eagles Deventer kispadján, legutóbb, 2024 nyaráig az SC Heerenveen edzője volt.