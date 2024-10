Ott lehet a vb-n Marco Rossi csapata – Mutatjuk, hogy miként

A magyar válogatott hétfő este Szoboszlai Dominik két góljával 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovina csapatát a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, ezzel gyakorlatilag bebiztosította harmadik helyét, sőt megőrizte esélyét a továbbjutásra is. Sokan nem tudják, vajon miért is fontos mindez – többek között a jó szereplés akár azt is eredményezheti, hogy az 1986-os világbajnokság után ismét ott lehet a vb-n a magyar válogatott – számolt be minderről az Origo.

Szoboszlai vezetésével 40 év után kijuthat a magyar válogatott egy világbajnokságra (Fotó: Csudai Sándor)

Ugyanis az idei szezontól fontos változás történt a Nemzetek Ligája lebonyolítási rendszerében, ugyanis a csoportelsők mellett már a második helyezettek is továbbjutnak. A jövő márciusi, oda-visszavágós negyeddöntőben a csoportelsőket összepárosítják majd a legjobb másodikokkal, és klasszikus kupapárharc lebonyolításban a győztesek bejutnak a négyes döntőbe. A csoport negyedik helyezettje – akár csak eddig – kiesik az alacsonyabb osztályba, viszont a harmadikok sincsenek már teljes biztonságban, ugyanis osztályozót kell játszaniuk a bennmaradásért a B-divízió csoport egyik második helyezettjével.

Az erőviszonyokat nézve a realitás azt diktálja, hogy a bosnyákokat már négy ponttal megelőző magyar válogatott – ráadásul az egymás elleni eredmény is számunkra kedvező azonos pontszám esetén – a Nemzetek Ligájában a harmadik helyen fog végezni, ami az új szabályok értelmében egyet jelent azzal, hogy Marco Rossi együttese jövő márciusban osztályozót játszik az A divízióban maradásért. Jelenleg a következő válogatottak állnak a B divízió csoportjainak második helyén: Grúzia, Anglia, Ausztria és Wales. Tehát ha ugyanígy zárulnának a csoportküzdelmek, akkor ebből négyesből kapna ellenfelet a magyar válogatott.

A vb-selejtezők európai csoportjainak sorsolását decemberben tartják majd, vagyis az ellenfelek még nem ismertek, azt viszont már tudni lehet, hogy az őszi NL-meccsek eredményei befolyásolják az év végi ranglistát. Magyarország a 18. legerősebb európai együttesként a második kalapból várhatná jelenleg a sorsolást. Márpedig decemberig ez a helyzet már aligha fog változni, ugyanis szinte kizárt, hogy annyit javítson vagy rontson addig Marco Rossi együttese, hogy hét másik nemzet megelőzze. Az első kalap legalacsonyabb pontszámával rendelkező Ausztriával szemben 69,31 pont a hátrányunk, míg a harmadik kalap legjobb pontszámával rendelkező Szlovéniával szemben 48,08 pont az előnyünk.

Jelen állás szerint így nézne ki a 2026-os európai vb-selejtezők kalapbeosztása:

1.kalap: Franciaország, Spanyolország, Anglia, Belgium, Hollandia, Portugália, Olaszország, Horvátország, Németország, Svájc, Dánia, Ausztria

2. kalap: Ukrajna, Törökország, Svédország, Wales, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Románia, Csehország, Norvégia, Görögország

3. kalap: Szlovénia, Skócia, Írország, Finnország, Grúzia, Albánia, Izland, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Izrael

4. kalap: Bulgária, Luxemburg, Örményország, Fehéroroszország, Koszovó, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Feröer-szigetek

5. kalap: Moldova, Andorra, Málta, Gibraltár, Liechtenstein, San Marino

Marco Rossi csapata előtt nagy esély nyílt a 2026-os vb-n való részvételre (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A selejtezőből két út vezet a világbajnokságra. A csoportelsők automatikusan kijutnak a 2026-os világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A másik lehetséges út a pótselejtező, ahol a 12 vb-csoportmásodik mellé csatlakozik a Nemzetek Ligájából majd azon négy csapat, amely az összesített rangsorban a legjobban végzett, viszont nem sikerült az első két hely valamelyikét megszereznie a vb-selejtezőn. Így a 2026-os európai pótselejtezőn összesen 16 válogatott fog még harcba szállni a fennmaradó négy vb-kvótáért, az Európa-bajnokság előtt látott rendszer alapján: mind a négy ágon négy-négy együttes fog szerepelni, az elődöntők és a döntők pedig egy meccsen dőlnek el, vagyis az első körből továbblépve összesen két párharcot kell majd nyerni a kijutáshoz.

A legfontosabb most az, hogy minél jobb eredményt érjen el a magyar válogatott november 16-án Hollandiában, majd három nappal később a németek ellen a Puskás Arénában ahhoz, hogy élni tudjon az új lebonyolítási rendszer adta esélyekkel, és reális eséllyel kijusson 40 év után egy világbajnokságra, ahol Kanada ellen aratta utolsó győzelmét a magyar csapat.