Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Otthonosság, szívélyesség, magyar ízek: a csongrádi Bárka étterem

Múlt hónapban fél évtized szünet után ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 22. 13:41
Múlt hónapban fél évtized szünet után ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz, melyet immár nem Molnár B. Tamás, hanem Harmath Csaba jegyez szakmai szempontból. A koncepció hasonló, de némiképp változott. Nincs benne szállodákkal és borokkal foglalkozó rész, amit személy szerint nem bánok, a szállodák nem foglalkoztatnak, ami pedig a boros szegmenst illeti, bár messzemenően tisztelem a korábbi kiadvány borszakmai szerzőit, de mellbeverő aránytalanságok voltak benne, csúcsborászatok kaptak két csillagot a lehetséges 5-ből, míg bizonytalan tételeket is piacra dobó szerzők három csillagig emelkedtek.

Az új kalauzban nincs sörös és kávés fejezet sem, az alternatív vendéglátóegységek a pop kategóriába kerültek egyes éttermekkel együtt.

 Cukrászdákról sem esik szó, ez mintha mostohagyermek lenne, az idén megjelent Dining Guide étteremkalauzból is kimaradt ez a műfaj. Tény viszont, hogy így több klasszikus vendéglátóhelyet integrál a kiadvány. Mint címlapján olvasható, 231-et a sapkás és 100-at pop kategóriában, ami testvérek között is 331 egységet jelent, szemben a 2017-es kalauz 231 éttermével és 29 alternatív helyével.

A 11-os pontos teljesítményt már egy sapkával jutalmazzák, ami a korábbi kalauzokban 13-14 pontért járt, utóbbi a pontsávba kerülteket immár két sapkával díjazza az új kalauz. Bekerültek olyan helyek is, melyek teljesítménye nem éri el a bemutatott, azonos kategóriában szereplő egységek elsöprő többségének színvonalát, míg kiemelkedő, sapkás színvonalat nyújtó éttermek sora maradt ki a Hargitához címzett békéscsabai kisvendéglőtől a kecskeméti Vincentig, erről, ha időm engedi, írok majd részletes elemzést, talán tudok néhány tippet adni a szerkesztőknek a jövő évre nézve.

Pozitívum, hogy nem egy hypeolt helyet reálisan értékelnek, mint ahogy az is, hogy rengeteg tippet ad azoknak, akik igyekeznek minden színvonalas vendéglátóegységbe elmenni. 

A 331 értékelt hely közül 240-et jártam le az elmúlt évtizedekben a hiányzó kilencvennek nagyjából negyede nem került még a látókörömbe, ezen tippekért őszintén hálás vagyok. Hármat már sikerült a kalauz megjelenése óta meglátogatni.

Ezek egyike a hangulatos, lélekkel berendezett csongrádi Bárka étterem, ahol jó ízléssel kialakított őszi dekoráció fogadott. 

Őszi dekoráció - Fotó: A szerző felvétele
A beltérben az idényjellegű díszítőelemek mellett helyet kapnak időtlen tárgyak is: parazsas vasaló, varrógép, rézmozsár, szódásüvegek, borospalackok. - Fotó:  A szerző felvétele

A beltérben az idényjellegű díszítőelemek mellett helyet kapnak időtlen tárgyak is: parazsas vasaló, varrógép, rézmozsár, szódásüvegek, borospalackok. Az asztalon só-, bors- és chilidaráló. Popzene szól a háttérben, nem tolakodó hangerővel. A tévében az egyik kereskedelmi csatorna fut, lenémítva, ezt nyugodtan kikapcsolhatnák.

Tetszetős, hogy a honlapon, nemcsak Füri Tamás séfet és testvérét, Füri Csaba tulajdonost ismerhetjük meg, hanem kitették két további két munkatárs, Bottyán György mesterszakács és Tóth Tamás szakács fényképét is.

Az étlap a magyar konyha népszerű fogásaira alapoz, amit néhány nemzetközi kompozícióval egészítenek ki. Hadd említsem ezek közül a hamburgert, aminek kultúrtörténetéről tartalmas összefoglalást közöl a honlap.

Kínálnak többek között érlelt marhatatárt égetett paradicsommal, csalamádéval, lilahagyma-lekvárral, helyi termelői vajjal és toszkán kenyérrel, hortobágyi húsos palacsintát, marhafartőből készült gulyáslevest kapros túrógaluskával, harcsapörköltet kapros mangalicapörcös rakott túrós csuszával, vaslapon sült harcsát bakonyi mártással, galuskával, tejföllel, kovászmorzsás süllőfilét spenótos pirított burgonyával, vajmártással és mikro-zöldségekkel, fűszeres velővel töltött sertéskarajt vajas burgonyapürével, konfitált fokhagymás tarját karikaburgonyával és lecsóval, borjúpaprikást kemencében sült túrós nudlival, tejföllel, valamint palacsintabatyut vanília fagyival, csokoládé öntettel és pirított pisztáciával.

Alkalmam volt elbeszélgetni a Tirolban működő Wagnerhof étteremben edződött séffel, akiben a minőség iránt elkötelezett szakembert ismertem meg. Elmesélte, hogy kéthavonta rendeznek egy fix ételsoros, sokfogásos ínyenc vacsorát, amikor kiélheti a magas gasztronómia iránti affinitását, a hétköznapokban pedig igyekeznek a népszerű klasszikusokat minél magasabb szinten reprodukálni.

Tizennégy, zömmel magyar bort kínálnak az élvonalból, import termékek főként a habzó kategóriában tűnnek fel. A borok többségét decire is kimérik. Drehert és Pilsner Urquellt tartanak csapon, az Asahi portfólió további öt tételét palackban kínálják. A töményitalok között akad néhány prémium párlat is.

A kiszolgálás kifogástalan, az ifjú hölgy kedves, szívélyes, segítőkész, mosolygós. Apró megjegyzés, hogy a borlapot érdemes az itallappal és étlappal együtt átadni a vendégnek, s nem csak külön kérésre.

A morzsás lisztben kisütött haltepertő alapanyaga friss, a sütési fokozat megfelelő, a rusztikusan tálalt fogást élvezet enni, el is fogy az utolsó morzsáig. Jó minőségű sült fokhagymás tejfelt adnak mellé.

A morzsás lisztben kisütött haltepertő alapanyaga friss, a sütési fokozat megfelelő - Fotó: A szerző felvétele

A tiszai stílusú halászlé nem vérvörös, de szép megjelenésű, ízre megnyerő, sűrűsége optimális, a belefőzött, gonddal filézett ponty és szép egyenletesen darabolt harcsa állaga kifogástalan, a halhúst jó szívvel adagolták. Mellé helyben sült zsemlét kaptam. Országos szinten kiemelkedő produkció.

A szerző felvétele

A túrógombóc könnyed, jó ízű, ropogós morzsába forgatták, a fahéjas, édes tejfel ízletes. E fogás is műfaj méltó darabja. A Bárka étterem ritka jó élményt adott, minden tizenötezres kisváros megérdemelne egy hasonlót.

A túrógombóc könnyed, jó ízű, ropogós morzsába forgatták, a fahéjas, édes tejfel ízletes.  - Fotó: A szerző felvétele

***

Elérhetőségek:

Bárka étterem

Csongrád, Andrássy Gy. U 47.

Telefonszám: +36 30 701 9111

Honlap: https://barkaetterem.hu/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Az étlap a magyar konyha népszerű fogásaira alapoz, amit néhány nemzetközi kompozícióval egészítenek ki.  (Fotó: A szerző felvétele)

