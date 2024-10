Liu Shaoang megszólalt a kínai médiában, új helyzetre kell felkészülnie

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség kedden arról számolt be, hogy válogatottunk vasárnap már elutazott Montrealba. A World Tour-sorozat hat állomásából ötön indulnak a mieink, Montreal után ott lesznek egy héttel később Salt Lake Cityben is, majd a decemberi két ázsiai verseny közül az előbbit, vagyis a pekingit kihagyják, Szöulban viszont versenyeznek, akárcsak februárban a két európai viadalon (Tilburg, Milánó). Jó hír, hogy tavalyi betegsége után immár a vegyes váltóban olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra is harcra kész, mellette Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka, Somodi Maja és Somogyi Barbara utazott el Kanadába, míg a férfiak közül a honosított, dél-korai születésű Moon Wonjun Ferenc, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és Bontovics Balázs kap lehetőséget.

Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Liu Shaoang, Kónya Zsófia és Liu Shaolin Sándor a pekingi olimpia dobogóján Fotó: Árvai Károly

A World Tour-sorozat első állomása pénteken a selejtezőkkel kezdődik, szombaton és vasárnap pedig már az érmekért küzdenek a világ legjobb short trackesei. Idén egy újításokkal tarkított sorozat vár a korcsolyázókra: a versenyeken nem lesz „duplázás”, vagyis minden távot már csak egyszer rendeznek meg egy-egy állomáson, és a program sem kőbe vésett innentől, azon a rendező ország változtathat. Mindez azt jelenti, hogy a pénteki selejtezős napot leszámítva a szombat és vasárnap sokszor teljesen másként alakul(hat), mint az megszokott, és erre jó példa már Montreal is: Kanadában ugyanis szombaton a férfiaknál 500 és 1500 méteren osztanak érmeket, míg a nők 1000 méteren és váltóban jutnak el a döntőkig.

– Ezeket a versenyeket mindig nagyon várjuk, hiszen hosszú alapozás után versenyezhetünk újra. Ahány pálya, annyi jég, a montrealit én kifejezetten szeretem, mert jó a tapadása és gyors is. Kíváncsian várom a kezdést – mondta el Kónya Zsófia, aki Jászapáti Petrával együtt tagja volt a 2022-es pekingi téli olimpián bronzérmes vegyes váltónak. Abban a váltóban benne volt Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is – előbbi kétszeres, utóbbi egyszeres olimiai bajnok magyar színekben –, de 2022 végén országot váltottak, és az egy év kötelező kihagyás után kínai színekben versenyeznek. A 2024-es rotterdami vb-n a jelenleg 26 éves Liu Shaoang a kínai férfi- és vegyes váltóval is aranyérmes lett, 28 éves bátyja egy aranyat szerzett, a férfiváltóban ő is benne volt.

Ünnepel a kínai férfiváltó, Liu Shaolin Sándor a jobb szélen, mellette Liu Shaoang Fotó: MTI/Illyés Tibor

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is biztos pont a kínai válogatottban

S ha a remek fordítóprogramok segítségével kicsit elmerülünk a kínai médiában, akkor arról értesülhetünk, hogy a Liu fivérek továbbra is biztos pontjai a kínai válogatottnak. Montrealba hat férfi és hat női versenyző utazott el, a férficsapat pedig így állt össze: Liu Shaoang, Lin Hsziao-csün (Lin Xiaojuan), Szun Long (Sun Long), Li Ven-long (Li Wenlong), Liu Shaolin és Csu Ji-csing (Zhu Yijing). A tavalyi vb-n a kínai férfiváltó a döntőben Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang, Liu Shaolin, Szun Long összeállításban diadalmaskodott, de az előzőleg jégre lépett Li Ven-long is kapott aranyat. (Lin Hsziao-csün dél-koreai születésű, és 2018-ban még Lim Hjo Dzsun néven lett olimpiai bajnok.)

Liu Shaoang egyértelműen vezéregyéniségnek számít, találtunk cikket, amelynek a válogatott sajtónyilvános edzése után az lett a címe, hogy „a kínai rövid pályás gyorskorcsolyacsapat Liu Shaoang és Lin Hsziao-csün vezetésével indul a World Tourra”.

Liu Shaoang meg is szólalt:

Úgy gondolom, hogy az új lebonyolítású rendszerben sokkal nehezebb dolgunk lesz. A World Tour-sorozat állomásait mindenki úgy fogja fel, mintha világbajnokságon versenyezne, s közben immár rövidebb pihenőkkel és gyorsabb versenytempóval kell számolnunk. Meg kell találnunk a megfelelő ritmust ezeken a versenyeken.

Liu Shaoang azt is megemlítette, hogy a World Tour-sorozat harmadik állomását és a jövő évi világbajnokságot Pekingben rendezik, a jövő évi Ázsiai Téli Játékokat pedig ugyancsak Kínában, Harbinban, hazai közönség előtt pedig mindig nagy élmény számára versenyezni. Liu Shaoang kiemelte a World Tour-sorozat milánói állomását is, ami pedig azért lesz fontos mindenki számára, mert a 2026-os téli olimpiát Milánóban – és Cortina d’Ampezzóban – rendezik, így előtte terepszemlét tarthatnak.