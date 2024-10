Jansen Gera látogatására, Dibusz Gulácsi távolmaradására reagált a Tottenham elleni meccs előtt

Mindkét fél győzelemmel hangolt az újabb nemzetközi mérkőzésre. A Ferencváros a múlt heti, Anderlecht elleni 2-1-es vereség után a magyar bajnokságban 3-0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát , míg a Tottenham szintén 3-0-ra nyert a Manchester United vendégeként az angol élvonalban. A kapott gól nélkül lejátszott hétvégi bajnoki után Dibusz Dénes kedden kedvező hírt kapott – azzal, hogy Gulácsi Péter az idén már nem kíván szerepelni a nemzeti csapatban, jó eséllyel a Fradi 33 éves kapusa lesz az első számú választás az októberi és novemberi válogatott meccseken.

A futballisták részéről Dibusz Dénes nyilatkozott a Ferencváros szerdai sajtóeseményén Forrás: Fradi.hu

– Egyelőre még állnak előttem feladatok a válogatott mérkőzésekig, de természetesen én is követtem a kerethirdetést, bevallom, kicsit meglepődtem a névsoron. Egyelőre a csütörtöki, Tottenham elleni, majd a vasárnapi, paksi mérkőzésre fókuszálok. Persze nyilvánvalóan nagyon örülök annak, ha gyarapítani tudom majd a válogatott mérkőzéseim számát – reagált lapunk kérdésére válaszolva a 37-szeres válogatott Dibusz.

A végső győzelemre is esélyes lehet az ellenfél

A folytatásban Dibusz Dénes elmondta: szép kihívás lesz mindenki számára a Tottenham elleni találkozó, hiszen a londoni klub a világ legszínvonalasabb bajnokságából érkezik.

– A Premier League-ben a papíron gyengébb csapatok is olyan szintet képviselnek, hogy azt gondolom, Európa bármely bajnokságában az élmezőnyhöz tartoznának. Mindenki nagyon várja, várta már a sorsolás óta a Tottenham elleni mérkőzést, a hazai találkozóink közül egyértelmű, hogy a legnevesebb ellenféllel csütörtökön fogunk találkozni. Mind a játékosok, a klub és a szurkolók részéről ezt a találkozót övezi a legnagyobb izgatottság. Ez számunkra inkább motivációt ad, szeretnénk megmutatni azt, hogy fel tudjuk venni a versenyt egy ilyen erősségű ellenféllel szemben is

– jelentette ki Dibusz Dénes. – Nehéz lenne meghatározni, hogy a Tottenham hova helyezhető el az elmúlt évek ellenfeleihez képest, ám én úgy gondolom, hogy bőven játszhatna akár a Bajnokok Ligájában is, ott pedig jó esélye lenne arra, hogy továbbjutó helyen végezzen nyolc mérkőzés után. A Tottenham az egyik olyan csapat a mezőnyben, amely akár a végső győzelemre is esélyes lehet. Egy szintre helyezném őt a Barcelonával, a Juventusszal, a Leverkusennel, illetve talán a Celtickel is.

Nem elég csak kialakítani a helyzeteket

A futballistától az FTC holland trénere, Pascal Jansen vette át a szót. Ő elöljáróban elmondta, hogy a két hete, az MTK Budapest elleni meccsen megsérült, így az Anderlecht és a Puskás elleni mérkőzéseket is kihagyó Cebrail Makreckis immáron bevethető.

– Nagyon nagy a különbség a hazai és az európai kupamérkőzések között. Próbálunk ehhez alkalmazkodni és helyzeteket kialakítani, de ez nem elég nemzetközi szinten, ki is kell használni ezeket a lehetőségeket. Az Anderlecht elleni egy igazán nehéz mérkőzés volt, de a Tottenham más szintet képvisel. Mindent, ami jól működött az Anderlecht ellen, azt még jobban kell csinálnunk csütörtökön – mondta Jansen, aki Londonban született, ezért különleges mérkőzés előtt áll.

Legenda látogatóban

A keddi edzésen meglátogatta a Ferencvárost a korábban évekig az angol első osztályban futballozó Gera Zoltán, ennek kapcsán arról érdeklődtünk, tudott-e hasznos tanácsokkal szolgálni volt klubja számára.

– Igen, kedden valóban nálunk járt, remek játékosnak tartom őt. Hajnal Tamással megbeszéltük, hogy a következő hetekben ő is ott lesz majd az edzéseinket, talán tudunk majd tanulni egymástól. Igazság szerint, amikor Zoltán megérkezett, már javában zajlott a felkészülésünk a Tottenham elleni mérkőzésre, így azt az ő tanácsai nélkül építettük fel – válaszolta Jansen.

A klub részéről hozzátették: a 97-szeres válogatott korábbi labdarúgó a mérkőzést közvetítő M4 Sport szakértőjeként volt jelen a tréningen.

– Talán az eddigi legerősebb ellenfél ellen fogunk játszani ebben a szezonban, de semmit nem változtattunk a felkészülésünkön, ugyanúgy készültünk, mint korábban. Kielemeztük a Tottenham játékát, megtaláltuk a gyengeségeit, ezeket szeretnénk maximálisa kihasználni – tette hozzá a Ferencváros edzője.

A Fradi és a Tottenham összecsapása csütörtökön 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában.