Tizenegyest védett a magyar kapus a Bajnokok Ligájában + videó

Miként az már megszokhattuk, az UEFA ezúttal is csokorba gyűjtötte a játéknap legnagyobb védéseit. Takács Dominik illusztris társaságba került. Kétségtelen, Thiabaut Courtois (Real Madrid) és Mike Maignan (AC Milan) is hatalmasat védett, Takács Dominik Mattia Perinhez (Juventus) hasonlóan büntetőt hárított. Az UEFA is felteszi a kérdést: vajon melyik a legnagyobb védés? Ki-ki eldöntheti.

Apró szépséghiba, hogy a Slovan a bravúr ellenére 2-0-ra elvesztette a Girona elleni mérkőzést, továbbra is nulla pontja van és az utolsó helyen áll a Bajnokok Ligája harminchatos főtábláján.

A találkozó után Takács Dominik nyilatkozott a szlovák televíziónak – előnyben vannak azok, akik beszélnek szlovákul.

Takács Dominik már három hete, a Bajnokok Ligája második fordulójában is felhívta magára a figyelmet. A Manchester City ellen több bravúrt is bemutatott, akkor Gündogan lövésének hárításáért ő érdemelte ki a legnagyobb védésért járó elismerést az UEFA-nál.

Miként megírtuk, a 25 éves Takács Dominik a felvidéki Galántán született, s a Spartak Trnava (Nagyszombat) kapusaként vált ismertté, a nyáron igazolt a Slovanhoz. Tagja a szlovák válogatott keretének is, igaz, ott első számú kapusként egyelőre Marek Rodák élvezi a bizalmat.