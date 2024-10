Élvezi, hogy a Fradinál is tisztelik, s bizonyítana Kubatov Gábornak

– Amikor a város főterén az NB I-es feljutást ünnepeltük, sok drukker jött oda hozzám, s azt kérte, hogy az élvonalban se mutassunk mást, nehogy elkezdjünk valamiféle bunkerfocit játszani. Nekem ezt meg kellett ígérnem. Azt is mondták, hogy nem baj, ha néha kikapunk, csak legyen meg az a szenvedély, ami a másodosztályban az aranyéremhez segített bennünket. Nem volt nehéz dolgom, mert én ezt az edző filozófiát követem – így beszélt a felfogásáról Tímár Krisztián, a Nyíregyháza vezetőedzője az Origónak adott interjúban.

Tímár Krisztián a levegőben... Így ünnepelte a feljutást a Nyíregyháza. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ennek elismeréseként a Nyíregyháza rendre telt ház előtt játssza a meccseit, s így lesz ez szombat este a DVTK ellen is.

Tímár Kisztián boldogan jelenti ki, hatalmas a futball-láz a városban, a csapat és szurkolótábora már az előző idényben egymásra talált, amikor a nyírségi együttes megnyerte az NB II-t és feljutott az élvonalba. A rajongást tovább fokozta, amikor a Nyíregyháza az NB I-ben legyőzte az ősi rivális Debrecent.

– Azért kezdtem el az edzői szakmát, hogy egyszer oda jussak, ahol most vagyok – Tímár Krisztián érthetően élvezi a sikereket és a népszerűséget, de nem feledi, hogy honnan indult. – Soha nem gondoltam azt, hogy a játékospályafutás után nekem azonnal NB I-es edzőnek kellene lennem. A ranglétrát végig jártam, voltam utánpótlás szakágvezető, utánpótlás szövetségi edző, NB II-es edző és most itt vagyok az NB I-ben. Akkor lettem igazán edző, amikor kirúgtak Győrből. Mert van egy olyan mondás, hogy amíg egy edzőt nem küldenek el valahonnan, addig az illető nem is igazi edző.

Tímár Krisztián sohasem tagadta ferencvárosi kötődését, hiszen a zöld-fehéreknél (és az MTK-ban) nevelkedett, ezért neki nem is volt furcsa, amikor a Nyíregyháza a Fradinál vendégeskedett. Őt tisztelettel fogadták, a csapata pedig kis híján hatalmas meglepetést okozott. Végül, hiába játszott jól, 2-1-re kikapott, amit az ijú edző a rutintalanság számlájára ír.

Nem tagadja, fűti a vágy, hogy bizonyítson Kubatov Gábornak, aki nem bízik a hazai edzőkben, mert szerinte a szakmai tudásuk nem éri el a külföldiekét.

– Kubatov Gábor kijelentése engem arra inspirált, hogy bebizonyítsam: magyar edzőként is lehet valamit alkotni. Azt sem gondolom, hogy bármelyik Magyarországon dolgozó külföldi edző többet dolgozna, mint én. Azt sem hiszem, hogy a külföldiek több szakmai anyagot olvasnának nálam. Nyelveket beszélő, önmagát folyamatosan képző edzőnek tartom magam. A magyar edzőknek azért nehéz bekerülni az NB I-be, mert itt kinyílik a piac. Jönnek a külföldi edzők, jönnek a légiósok. A 12 csapatos bajnokság miatt gyilkos harc zajlik, ezért a vezetők türelmetlenebbek az edzőkkel szemben. Egy-egy tulajdonosi kapkodás szinte soha nem vezet eredményre. Nem mindig az edzőcsere a megoldás – beszélt a külföldiek vagy magyarok dilemmáról.

