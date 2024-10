Újrapontozták a félnehézsúly szupercsatáját – Ezúttal Bivol győzött a többségnél

Nagyjából négy éve vártak a profi boksz rajongóinak milliói arra, ami az elmúlt hétvégén, szombat éjfélkor valósággá vált Rijádban. A félnehézsúly két legjobbja, Artur Beterbiev (21-0, 20 KO) végre összecsapott Dmitrij Bivollal (23-1, 12 KO), és kettejük ringháborúja csúcsbokszot hozott. A 39 éves Beterbiev profi pályafutása során először kényszerült végigbunyózni a 12 menetet, ám végül többségi pontozással győzött – a bírák egyike döntetlent látott (114-114), a másik kettőnél viszont Beterbiev vitt el több menetet (115-113, 116-112) –, ezzel ő lett a súlycsoport első olyan vitathatatlan bajnoka, aki mind az öt nagy szervezet – WBC, WBA, WBO, IBF és IBO – bajnoki övét a derekára csatolhatta.

A pillanat, ami elindította a lavinát: a meccs bírája magasba emeli a győztes Beterbiev kezét (Fotó: BBC/Getty Images)

Ahogy azt várni lehetett, a pontozás szempontjából rendkívül szoros meccset követően szinte azonnal megkezdődött a végeredmény vitatása. A szurkolók és a szakemberek jelentős részénél igen komoly felháborodást váltott ki a pontozás végeredménye, ugyanis szerintük vagy Bivolnak kellett volna győznie, vagy legrosszabb esetben döntetlennel kellett volna zárulnia a csatának. A neves The Ring Magazine 21 szakemberrel újrapontoztatta a ringháborút, és meglehetősen érdekes végeredményt hozott mindez. A megkérdezettek közül kilencen ezúttal a kirgiz Bivolt látták jobbnak, öten Beterbiev sikerét erősítették meg, öten döntetlen láttak, ketten pedig nem tudtak érdemben dönteni.

Sergio Mora (29-5-2, 9KO), korábbi nagyváltósúlyú WBC-világbajnok – kétszer is bokszolhatott a WBA középsúlyú övéért –, aki jelenleg kommentátorként dolgozik különböző televíziós társaságoknál, egyértelműen kijelentette, a szombat éjszakai csatát Bivolnak kellett volna megnyernie.

– Számomra teljesen egyértelmű, hogy legalább hét menetet elvitt Bivol, de legrosszabb esetben is döntetlent kellett volna kihirdetni. Kétségtelen tény, hogy Beterbiev zárt jobban. Az emberek mindig jobban emlékeznek arra, hogy mi történik a meccsek végén. Úgy tűnik, ez az, ami most is megmarad bennük – állította Mora.

A korábbi középsúlyú IBF-világbajnok, David Lemieux promótere, Camille Estephan viszont Beterbievet hozta ki győztesen, mégpedig 7-5-re.

– Artur erősebben zárta az összecsapást, és ami nagyon fontos, úgy nézett ki, mintha ő lenne a főnök a ringben. Szerintem általában nem fordítunk elég figyelmet arra a bunyósra, aki az akciókat csinálja. Dmitrij rendkívül jó, technikás, de látszott, hogy a szorítóban Beterbiev volt az úr – fogalmazott a promóter.

Igazi csúcsbokszot hozott Beterbiev és Bivol csatája (Fotó: Mark Robinson)

– Bivol jól bokszolt az elején, majd Beterbiev a menetek végén erőre kapott. Úgy vélem, a kulcsmomentum a hetedik felvonásban történt, amikor Bivol megpróbált egy elsöprő támadást indítani, miután keményen betalált, csakhogy elkapta egy nagy Beterbiev kontra ütés. Ez volt az első alkalom, amikor Bivolt sikerült zavarba hozni, és úgy vélem, hogy ez a jelenet jelentősen megnövelte Beterbiev önbizalmát. Innentől Beterbiev felpörgött, és két bíró szemében is eleget tett a győzelemhez. Én 114-114-re értékeltem a meccset, amely mindenképpen visszavágóért kiált – jelentette ki Lee Groves szakíró.

Tom Gray szakíró, a The Ring korábbi főszerkesztője szerint is Bivol nyert Rijádban, mégpedig 115-113-ra, ugyanakkor nem titkolja, a döntés kihirdetése előtt bármilyen végeredményt el tudott képzelni. A szoros pontozásos győzelem Beterbiev számára elfogadható, ugyanakkor ezt elrontotta a nevetséges 116-112, amely a lengyel Pawel Kardyni pontozólapján állt.

– Számomra Bivol volt messze a pontosabb bunyós, és ezt a CompuBox statisztikái is tükrözik. Beterbievet húszszázalékos találati arányon tudta tartani, ami rendkívüli, és kiemelkedő védekező teljesítményt támaszt alá. Ahogy teltek az évtizedek, azt tapasztalom, hogy van egy olyan tendencia, hogy sokan akkor is találatnak értékelik a nagy erejű ütéseket, amikor azok a kesztyűkön landolnak. Nekem ez a felfogás nem jön be. Ha Bivol a kesztyűire kapta Beterbiev ütéseit, akkor Bivol védekezését kell dicsérni. Az, hogy az ütések milyen keménynek tűnnek, a legkevésbé sem számít, ha nem a célterületeket találják el – mondta a The Ring Magazine korábbi főszerkesztője.

A csúcstalálkozót tető alá hozó szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh sem titkolta, ő bizony mást látott a szorítóban, mint a három pontozó. Mindenesetre látva a küzdelem hevességét, a csúcsbokszot, a világ reagálását, a szaúdi uralkodó egyik főtanácsadója máris a visszavágót tervezi.

– Úgy gondolom, hogy ez volt az elmúlt húsz év egyik legnagyobb küzdelme, de az eredmény szerintem nem volt igazságos. Mindkét bunyós olyan, mintha a testvéreim lennének, de szerintem Bivol két menettel többet nyert. De nincs baj, már a következő lépésen gondolkodom. Amennyiben Beterbievnek és Bivolnak is megfelel, még 2025-ben összehozzuk e két kiemelkedő klasszis között a visszavágót – jelentette ki Turki Alalshikh.

Mindkét bokszoló kijelentette, nem zárkózik el a visszavágó elől, ráadásul Bivol és menedzsmentje már valamennyi nagy szervezet – WBC, WBA, WBO, IBF és IBO – vezetőségét megkereste, hogy a Beterbiev–Bivol 2. miatt tekintsenek el a kötelező kihívók elleni csatáktól. Az IBF egyébként már jelezte a félnehézsúly vitathatatlan bajnokának, hogy kezdjen tárgyalásokat a kötelező kihívó, a német Michael Eiferttel (13-1, 5 KO) kettejük címmeccséről. Ismerve Turki Alalshikh rámenősségét, Eifert vélhetően egy kellően vastag boríték ellenében hajlandó lesz várni még egy kicsit...