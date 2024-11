Hansi Flick ezt a kérdést nem kerülhette el, de a Barcelona edzője kitért előle

A megreformált Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolásakor az Internazionale az első kalapban volt, és ezt eddig igazolta is, a harmadik forduló után hét pontjával a hetedik helyet foglalta el. Hazája bajnokságában is jól teljesít, hét győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a második, de vasárnap hazai pályán csak 1-0-ra nyert az utolsó előtti Venezia ellen, Lautaro Martínez a 65. percben talált be. Az argentin támadó a szezonban 13 meccsen hat gólt és négy gólpasszt jegyzett, az Arsenal védői azonban nem csak tőle tarthatnak Milánóban. A francia Marcus Thuram statisztikája ugyancsak 13 meccsen nyolc gól és öt gólpassz.

Lautaro Martínez, az Inter klasszisa lendületben Fotó: X/Inter

S az Arsenal nem is várja jó előjelekkel a mai összecsapást, a Premier League-ben a legutóbbi három mérkőzéséből kettőt elveszített egy döntetlen mellett. Szombaton 1-0-ra kikapott Newcastle-ben, a tabellán csak az ötödik. A klub háza táján az is zavart okozhatott, hogy hétfőn saját döntéseként távozott Edu Gaspar sportigazgató, aki Mikel Arteta vezetőedző egyik legfontosabb „szövetségesének” számított. Az Arsenal a BL-tabellán a kilencedik, de ugyanúgy hét pontja van, mint az Internek, azaz szintén veretlen.

A PSG és az Atlético Madrid is rosszul áll

A Paris Saint-Germain–Atlético Madrid meccsen két olyan csapat találkozik, amelyeknek a papírforma alapján az első tízben lenne a helye, a BL-mezőny erősorrendjében a negyedik és a tizedik helyen állnak. Ám a BL-tabellán a harmadik forduló után a PSG négy pontjával a 19., az Atlético pedig három ponttal a 27. helyre került, a spanyolok jelen állás szerint kiesnének. A PSG hazája bajnokságában veretlen, hat pont előnnyel áll az élen, a BL-ben viszont az Arsenal otthonában 2-0-ra kikapott, legutóbb pedig a PSV Eindhoven ellen otthon csak 1-1-et ért el. Az Atlético nagy talány, hiszen a La Ligában a harmadik helyen áll, a BL-ben azonban már két hatalmas pofont kapott: a Benfica vendégeként 4-0-ra, majd otthon a Lille-től 3-1-re kapott ki.

Ki gondolta volna: a Bayern München a 23. helyen

A BL-ben szédeleg a Bayern München is, ami még nagyobb szenzáció. A Bundesligában éllovas bajorok az Aston Villa otthonában 1-0-ra, a Barcelona vendégeként 4-1-re kaptak ki, három pontjukkal a BL-tabellán a tegnapi meccsek előtt a 23. helyen álltak. S ma otthon a Benfica (13.) ellen sem vár rájuk könnyű meccs.

A Bayern vezetőedzője, Vincent Kompany a tegnapi sajtótájékoztatón már előrébb is nézett a mai mérkőzésnél:

– Szerintem hat meccset kell nyerni ahhoz, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé, a rájátszáshoz valószínűleg három győzelem is elég, de eddig csak egy van. Viszont mi már kétszer játszottunk idegenben, ezért nem most kell a tabellára nézni.

A három forduló után hibátlan mérleggel éllovas Aston Villa (1.) a Club Brugge (26.) vendége lesz, míg a BL-idény másik meglepetéscsapata, a Brest (5.) a Sparta Prahához (21.) látogat. A spanyol bajnokságban listavezető Barcelona (10.) a Crvena zvezda (33.) otthonában lép pályára.

A Barca „szép jubileum” előtt áll: a szezonban 15 meccsen 99 alkalommal állította lesre az ellenfelei játékosait, akik 13 lesgólt is szereztek – teljesen feleslegesen.