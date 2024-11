Jannik Sinner elképesztő éve, ilyenre eddig csak Roger Federer volt képes

Taroltak az olasz teniszezők, a női válogatott után a férficsapat is megnyerte a válogatottak számára kiírt sorozatot. Jannik Sinner és társai esetében még a negyeddöntő volt balhés, ott Argentína ellen hátrányba került a címvédő Olaszország, de aztán Jannik Sinner egyenlített, majd Matteo Berrettini oldalán megnyerte a párost is. Az elődöntőben Ausztrália, majd a legelső fináléját vívó Hollandia ellen a párosra már nem volt szükség: a korábbi wimbledoni döntős Berrettini és az idei év legjobbja, Sinner is hozta az egyeseket. Olaszország megvédte címét, ami az elmúlt években nem túl gyakori: legutóbb Csehország (2012, 2013) lett egymás után két évben is a Davis-kupa bajnoka.

Matteo Berrettini kezében a trófea, mellette az olasz világelső, Jannik Sinner (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Berrettini remek formája is biztató lehet az olaszok számára, az ő esetében leginkább az a kérdés, hogy egészséges marad-e, mert ebben a tekintetben nincsenek jó évek mögötte. A Davis-kupa döntőjében mindenesetre simán intézte el Rafael Nadal visszavonultatóját, a holland Botic van de Zandschulpot, s ekkor lényegében már ünnepelhettek az olaszok.

Jannik Sinner biztosította be Olaszország címvédését

Következett ugyanis az a Jannik Sinner, aki toronymagasan a világranglista élén zárja az évet. Sinner idén minden kiemelt keménypályás tornát megnyert, ő lett az Australian Open és a US Open bajnoka is, majd szettveszteség nélkül nyerte meg az évzáró ATP-világbajnokságot.