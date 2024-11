Kerkez Milos a klubjában újra készen állt a játékra, de nem lehetett boldog

Kerkez Milos játékra kész volt, és játszott is, ott volt a Bournemouth kezdőcsapatában a Brighton ellen. Akárcsak októberben, most novemberben is kihagyta a válogatott mérkőzéseit visszatérő sérülés miatt, és ezt nem volt nehéz kétkedve fogadni. Maga Marco Rossi is így volt ezzel, amikor azt mondta, a fiatal védő számára most a klubja szemlátomást fontosabb a válogatottnál, amire Kerkez Milos egy kissé sejtelmes bejegyzéssel reagált a közösségi oldalán.

Kerkez Milos és Andoni Iraola Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A szombati, Brighton elleni bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Bournemouth menedzsere, Andoni Iraola szót ejtett a nemzeti csapataik mérkőzését kihagyó játékosairól – köztük a holland–magyar és a magyar–német meccsről hiányzó Kerkez Milosról is.

– Ők olyan játékosok, akik sok percet töltenek a pályán, a klubunknál és a válogatottjukban egyaránt. Az elmúlt hetekben első alkalommal történt olyan, hogy kezelésre volt szükségük – idézte a klubhonlap az AFC Bournemouth menedzserét, aki arra is kitért, az említett játékosok egészségügyi problémái nem a legutóbbi mérkőzésen jöttek elő, hanem olyan jellegű adottságok, amelyekkel alapvetően együtt kell élniük.

– Az elmúlt időszakban egy kis szünetet kellett tartaniuk. Kezelésre volt szükségük és meg kellett próbálniuk javítani az általános fizikai állapotukon, hogy a továbbiakban is bírják a rájuk nehezedő nagy terhelést, ugyanis sokszor vetjük be őket.

Általában végigjátsszák az összes meccset – tette hozzá az edző, aki arra is kitért, reméli, játékosai egyre jobban lesznek és elfelejthetik ezeket a gondokat.

Kerkez vesztes csapat tagja volt

Nyilván gyógyír lett volna egy hazai győzelem a Brighton ellen, ám ez nem jött össze. Kerkez Milos ott volt a kezdőcsapatban, végül 81 percet kapott. A vendégek már a 4. percben vezetést szereztek, majd a második félidő 4. percében ezt megduplázták. Nem sokkal később viszont emberhátrányba került a Brighton, amikor Carlos Baleba Kerkez Milos ellen elkövetett szabálytalansága után kapta meg a második sárga lapját, de a Bournemouth az emberelőnyét csak a ráadásban tudta kihasználni David Brooks révén, majd még egy kapufáig is eljutott, ám egyenlíteni már nem tudott, így pont nélkül maradt.

Achievement unlocked: 2,000 top-flight wins ✅ — Arsenal (@Arsenal) November 23, 2024

A szombati játéknap többi délutáni meccsén a tabellán negyedik Arsenal esélyeshez méltóan nyert hazai pályán 3-ra az idény meglepetéscsapatának számító, ötödik helyezett Nottingham Forest ellen, az Arsenálnak ez a 2000. győzelme az angol élvonalban, és ezt a mérföldkövet korábban csak egy csapat érte el: a Liverpool 2068 sikernél jár. Az Aston Villa csak döntetlent játszott az idegenben még nyeretlen Crystal Palace-szal. A Fulham kapitulált a vendég Wolverhampton előtt, az Everton pedig nem bírt a Brentforddal.