Dárdai már a vb-n látja a magyar válogatottat, és Szoboszlaiban méri a tehetségeket

A múlt héten derült ki, hogy továbbra is a német Hertha BSC-nél dolgozik majd Dárdai Pál, a berlini klub játékos- és edzőlegendája, aki a jövőben a kelet-európai játékosok felderítését felügyeli, és egyfajta márkanagykövetként is tevékenykedik majd. Bár több helyen is megjelent, hogy akár a klub elnöki posztjára is esélyes lehet, most elmondta, hogy erről szó sem volt, nem is tudja, honnan szedték az információt.

Dárdai Pál továbbra is a Hertha csapatánál dolgozik játékosmegfigyelőként Fotó: Ronald Wittek

– Én találtam ki ezt a feladatot, mert olyat szeretnék csinálni, amihez van kedvem, és rendesek voltak, mert támogatták. A játékosmegfigyelés része a 16 évesekre vonatkozik, tehát velük kapcsolatban kell képben lennem. Annak idején, amikor a felnőtt csapat vezetőedzőjeként dolgoztam, kamatoztatni tudtam a csapat előnyére, hogy az összes gyereket ismertem, aki a Hertha utánpótlásában szerepelt. Van már olyan tapasztalatom és olyan fantáziám, hogy ha látok egy 15-16 éves tehetséget, akkor behunyom a szememet, és látom, hogy komoly futballista lehet belőle. A Hertha BSC tudna abból profitálni, ha ebben az életkorban egy-két ügyes játékost elvinne, és meggyőzné a családokat, hogy jó helyre kerülnének a gyerekek – idézte fel a berlini klub ikonja.

Dárdai úgy forgalmazott, a szabályok változásának is köszönhetően jutott ki sorozatban három Európa-bajnokságra a nemzeti csapat. Ezt nagyon jó dolognak tartja, és hangsúlyozta, hogy teljesen megérdemelten jutott ki a válogatott, és bár a világbajnokságnál még egy kicsit szorosabb a hurok, de már vannak utak, amelyek számunkra is a nagy lehetőséget kínálják. A korábbi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak igenis van esélye kijutni a 2026-os világbajnokságra.

A volt kapitány szerint 40 év után ismét világbajnokságon szerepelhet a válogatott Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Ha nem lesz sérülés, akkor ezzel a csapattal, ebben a stadionban a hazai meccseket lehet hozni, a többit meg majd kikaparjuk. Azt gondolom, hogy van rá esély, de ne tegyünk senkire nyomást. Kifejezetten örülök annak a szurkolói kultúrának, ami a Puskás Arénában kialakult, és az az erő és szeretet, ami a nézőtérről a válogatott felé árad, plusz pontokat jelentenek. Van jó néhány nagyon jó futballista, van jó néhány szorgalmas futballista, van jó néhány fiatal tehetség a keretben, továbbá egy tapasztalt edző és a szakmai stábja. Ha mindenki beleteszi a saját részét, akkor ki tudunk jutni – mondta a Sport Forum Hungary 2024 konferencián az MTI-nek és a Nemzeti Sportrádiónak adott közös interjúban Dárdai Pál.

Rávilágított ugyanakkor, hogy körülbelül 10 milliós országról van szó, szemben a nagyjából 80 milliós Németországgal, ahol nyolc Szoboszlai van egy korosztályban, itt nekünk pedig egy van.

Dárdai Pál szerint a magyar labdarúgás legnagyobb Szoboszlai Dominik Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Ha a nyolc Szoboszlait megversenyezteted, abból lesz Wirtz és Musiala. Itt pedig örülünk, hogy van egy Szoboszlaink. Tehát reménykedjünk, meg szeressük őket, de ilyen kis mennyiségből azért nem lehet ugyanazt kihozni. Ha belevesszük az iskolákat, a tanárokat, a családokat, és így tovább, akkor lesz nekünk is minden korosztályban három Szoboszlaink, és akkor lehet, hogy lesz a háromból egy Musiala – fogalmazott Dárdai, és hozzátette, a magyaroknak inkább a spanyolos irányt kellene követniük.