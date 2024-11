A Real Madrid megszállottan üldözi a Liverpool csillagát

Bevett téma a Liverpool sajtótájékoztatóin Trent Alexander-Arnold, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk helyzetére. A csapat vezetőedzője, Arne Sot erre a kérdésre bevallottan csak unalmas válasszal tud szolgálni, miszerint nincs újság.

Mint ismert, a három sztárjátékos szerződése 2025 nyarán jár le, nem tudni, hogy mi lesz a sorsuk. Beszámolók szerint mindannyian szívesen maradnának a helyükön, de egyelőre nem tudtak megegyezni az angolokkal a folytatásról. Az óra közben ketyeg, januártól bármelyikük előszerződést írhat alá egy másik klubbal. Például a Real Madriddal.

A Real vinné, a Liverpool nem engedi

Alexander-Arnoldot a királyi gárda már régóta üldözi, és a Marca szerdai cikke szerint az érdeklődés már megszállottságba csapott át. Dani Carvajal súlyos sérülése után arról pletykáltak, hogy a Real Madrid rálép a gázpedálra, mert Lucas Vázquez mellé szüksége van egy új jobbhátvédre, de az elmúlt hetek rossz eredményei miatt még égetőbb lett a kérdés.

A Liverpool játékosában látja Dani Carvajal utódját a Real Madrid Fotó: AFP/NurPhoto/Alberto Gardin

A spanyol lap arról ír, hogy januárban már mindenképp igazolnának egy játékost a hiányposztra, és az első számú jelölt természetesen a Liverpool csillaga. Több akadály is hárul a frigy elé. Egyrészt az angol védő korábban kijelentette, az idény vége előtt biztosan nem hagyja el nevelőcsapatát, valamint szigetországi lapértesülések szerint a klubnál is kizárják annak lehetőségét, hogy a nyáron elengedjék Alexander-Arnoldot. Még annak ellenére is, hogy Conor Bradley az elmúlt évadban nagyszerűen helyettesítette a heteken keresztül sérüléssel bajlódó klasszist.

A Marca a cikkében megjegyzi,

a fő problémát az jelenti, hogy a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában éllovas Liverpool a trió egyik tagját sem szeretné eladni, és a klub nincs pénzszűkében sem, hogy ilyesmire kényszerülne.

Most már csak hetek kérdése, és megnyílik a téli átigazolási ablak. Akkor minden bizonnyal többet fogunk tudni.