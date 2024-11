Marco Rossi új játékosokkal egészítheti ki idei utolsó keretét

Marco Rossi keddi keretében két újonc volt: Gruber Zsombor (Ferencváros) és Szabó Levente (Eintracht Braunschweig). Utóbbi menetrendje ideálisnak tűnt, hiszen klubja pénteken a 2. Bundesliga 12. fordulójának nyitómeccsét vívta a Hamburg ellen. Szabó Levente ezúttal is kezdett, az ő labdaszerzése után szerzett vezetést a Braunschweig, amely annak ellenére is bravúrgyőzelmet aratott (3-1), hogy kihagyott egy tizenegyest.

Szabó Levente válogatott meghívóját ezzel a képpel ünnepelte a Braunschweig, de lehet, hogy a támadó mégsem csatlakozhat Marco Rossi keretéhez (Forrás: X/Eintracht BS)

A meccs végén azonban Szabó Levente már nem volt a pályán, a 75. percben sérülés miatt kellett lecserélni a magyar támadót.

Szabó nem az első játékos a keddi kerethirdetés óta, akit sérülés miatt kellett lecserélni a klubjában, csütörtökön Bolla Bendegúz is így járt első Rapidban lőtt gólja után. Egyelőre egyikük esetében sem lehet biztosat tudni a sérülés súlyosságáról, még az is elképzelhető, hogy mégis csatlakozhatnak a magyar válogatotthoz.

Kiket hívhat be Marco Rossi?

Egy hónappal ezelőtt Marco Rossi eredeti keretéből három játékos (Kerkez Milos, Horváth Krisztofer, Nego Loic) is kiesett sérülés miatt. A szövetségi kapitány akkor mindannyiukat pótolta, az utólag meghívottak közül Gera Dániel be is mutatkozott a nemzeti csapatban, s most is tagja a keretnek, Schön Szabolcs és Dárdai Palkó viszont nem.