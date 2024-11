A párizsi olimpia magyar úszóhőse kiállt az edzők mellett + videó

Egy oroszlán lett a december 10. és 15. között a Duna Arénában esedékes rövid pályás úszó vb kabalafigurája. Hogy mi köze egy oroszlánnak a vízhez és Magyarországhoz? A Lánchíd kőoroszlánja ihlette a kabalát, miután Budapest szimbóluma a vb érmeit is díszíti majd. Az oroszlán Coach névre hallgat, ezzel a szervezők az edzők előtt akarnak tisztelegni. Németh Nándor lapunknak elárulta, hogy tetszik neki ez a gesztus.

Németh Nándor és a háttérben Coach, az úszó vb kabalája. Forrás: MÚSZ

– Nem kapnak annyi elismerést az edzők, amennyit megérdemelnének – jelentette ki az idén 100 gyorson nagymedencében vb-bronzérmes Németh Nándor. – Eszméletlen munka van mögöttünk, és nemcsak arra gondolok, hogy el kell mondani, mit csinálunk, azért minket úszókat elviselni is egy nehéz feladat.

Pixelenként mutatták meg neki, mennyi hiányzott az olimpiai éremhez

A párizsi olimpián Németh egyetlen századdal maradt le a dobogóról, ami még mindig fájó, de tudja értékelni a negyedik helyet is. – Azt vettem észre, hogy az a negyedik hely most kicsit többet ér, mint korábban, mert az emberekben kezd realizálódni az értéke – fogalmazott a gyorsúszó. – Egy századdal maradtam le a dobogóról, ami egész pontosan három centi, pixelenként mutatták meg nekem, mennyire voltam az olimpiai dobogótól. Nem mondom, hogy nem fáj, de szerintem átadtuk az embereknek, hogy mennyire kevés választja el az érmet a negyedik helytől.

Németh a fő számában, 100 gyorson készülhet nagy dolgokra a budapesti rövid pályás vb-n, de ötvenen is indul és a váltókban is láthatjuk. Az országos bajnokságon a 100 és a 200 gyors megnyerésével indította be a rövid pályás szezont.

– Ez még nem garancia semmire a vb-n, bár ahhoz képest, hogy még egyáltalán nem edzek teljes intenzitással, a százas idő még engem is meglepett – mondta a formájáról. – Az ob-n ugyan összeszedtem egy kisebb betegséget, de jövő héttől teljes erőbedobással készülök, mert Kaposváron azt éreztem, hogy pont az hiányzik még, ami a világbajnokságon a legfontosabb lesz: a jó delfinezés. Az eddigi edzések alapján még nem bírtam úgy, ahogy az olimpián és azelőtt, holott nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy igazán hatékony legyen. Az ob-n elért eredményen viszont egyértelműen arra inspirál, hogy most megéri beleerősíteni, mert nincs olyan messze az a szint, amivel versenyképes lehetek a világbajnokságon.

Tavaly karácsonykor sem állt le, a lazítás most jól is elsülhet a vb-re

Mivel az elmúlt egy évet az olimpia miatt szünet nélkül dolgozta végig, most kicsit lazábban készül a vb-re, ami a rövid pályán még az előnyére is válhat. – Tavaly szeptembertől végig edzettünk, karácsonykor sem volt leállás, nagyon hosszú év volt – árulta el Németh. – Az olimpia után szeptember elsején lementem az uszodába, de az első edzés után már nem, és megbeszéltük, hogy kicsit lazábban készülünk fel a vb-re. Alapból napi kétszer úszom és egyszer kondizom, ebből most egy úszás és egy kondi van, ami a huszonötös medencében nem feltétlenül hátrány, mert így nagyobb hangsúly van az erőfejlesztésen, pihentebb is vagyok, talán kicsit robbanékonyabb leszek, ami rövid pályán tökéletes.

Videónkban Németh Nándor a budapesti vb különleges érmeiről is elmondta véleményét: