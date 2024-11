Helif miatt ismét egymásnak esett az IBA és a NOB

Napvilágot látott egy 2023-as orvosi jelentés, amely minden eddiginél egyértelműbb diagnózist ad a párizsi olimpián a női ökölvívómezőny 66 kilós súlycsoportjában aranyérmet nyert Imane Helif nemét és a veleszületett rendellenességét illetően. Az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved, ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak.

Most már orvosi vizsgálatok eredményei is igazolják, hogy Helif biológiailag férfi Fotó: Getty Images

Az As.com nevű spanyol lap részletesen ismertette azt a két orvosi eredményt, amelynek vizsgálatait a párizsi Kreml-Bicêtre kórházban és az algíri Mohamed Lamine Debaghine kórházban végezte el két professzor, Soumaya Fedal és Jacques Young. A két vizsgálat eredményét tartalmazó összehangolt jelentés azt is említi, hogy Helif átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy nincs méhe, viszont vannak belső heréi és van mikropénisze. Ezenkívül egy kromoszómavizsgálat bizonyította, hogy XY kromoszómái vannak, és hogy a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval. Sőt, ami igazán megdöbbentő, hogy a jelentés szerint Helif szülei vélhetően vérrokonok. A dokumentum végén az orvosok a nemi identitásának megfelelő korrekciós műtétet és hormonterápiát is javasolnak, továbbá fontosnak tartják, hogy a sportoló megfelelő pszichológiai segítséget is kapjon.

A nyilvánosságra került vizsgálati eredményekre természetesen reagált a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) – amely kizárta az algériai ökölvívót 2023-ban rendezett világbajnokságról, mert megbukott a nemiségi vizsgálatokon –, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amely mégis engedélyezte, hogy Helif a nők között indulhasson a párizsi olimpián, amit simán megnyert. Az IBA orosz elnöke Thomas Bach NOB-elnököt hibáztatja az olimpiai női ökölvívótornán történtekért, és őt nevezi meg a fő bűnösnek a NOB azon döntésében, hogy az algériai ökölvívót engedte indulni a nők mezőnyében.

Umar Kremljov, az IBA elnöke a nyilvánosságra került orvosi jelentés után bocsánatkérést vár el a NOB vezetésétől Fotó: IBA

– Már mindenki tudja, mi is a valóság a Helif-ügyben. Immár kijelenthető, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság minden sportszabályt megszegett azzal, hogy férfit és nőt állított egymással szembe a ringben. A napvilágra került orvosi jelentés ismét megerősítettea, hogy Imane Helif valójában férfi. A Nemzetközi Bokszszövetség elnökeként azt követelem, hogy Thomas Bach és a NOB vezetése szóban és írásban kérjen bocsánatot a világ bokszközösségétől. Ugyanis Thomas Bach szorgalmazta leginkább Helif indulását az olimpián, így közvetlenül felelős azért, hogy férfi bokszolhatott nők ellen – közölte Umar Kremljov.

A NOB a megjelent jelentés ellenére sem hajlandó elismerni az ügyben a hibáját, sőt, a német Bild megkeresésére válaszolva egyenesen kiáll a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a szervezet szerint ismételten verbálisan bántalmazott algériai ökölvívó mellett.

Thomas Bach, a NOB elnöke továbbra is kitart Imane Helif mellett Fotó: Getty Images

– Megtudtuk, hogy Imane Helif jogi lépéseket tett azokkal szemben, akik a 2024-es párizsi olimpiai játékok idején beszéltek helyzetéről, és pert készít a legfrissebb hírekre reagálva. Helif ügyvédje pert indított a játékok után elkövetett, súlyosabb internetes zaklatás vádjával. A NOB nem kommentál semmit ebben az ügyben a jogi ügyek befejezéséig, és nem kommentálja azokat a sajtóértesüléseket sem, amelyek olyan ellenőrizetlen dokumentumokról szólnak, amelyek eredete nem erősíthető meg. A NOB-ot elszomorítja az Imane Heliffel szemben jelenleg tapasztalt újabb támadás – olvasható a NOB reagálásában.