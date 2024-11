Súlyos vádat kapott a WADA, Djokovics után éles váltás kellett

Goran Ivanisevic játékosként is Grand Slam-bajnok volt, ráadásul akkor nyert Wimbledonban, amikor már mindenki lemondott róla, hogy erre még lehet esélye. Edzőként Ivanisevic még sikeresebb: előbb a doppingeltiltás után visszatért Marin Cilic trénereként a US Openen örülhetett, majd Novak Djokovics edzőjeként nyolc Grand Slam-sikerben játszott szerepet. A horvát szakember jövőre a női mezőnyben is próbára teszi magát edzőként, a 2022-es wimbledoni bajnok Jelena Ribakina felkészülését fogja irányítani.

A WADA még szeretné elérni a világelső Jannik Sinner eltiltását (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

– Tudom, hogy sokat furcsának találták és meglepődtek a bejelentett együttműködésünkön, de nekem

Novak Djokovics után éles váltásra volt szükségem. Novakkal mindent megnyertem, úgyhogy most elképesztően várom ezt az új kihívást.

Őszintén szólva az ATP Touron töltött időszak alatt én sem tudtam elképzelni magamról, hogy a nők között fogok dolgozni, de mostanra megfordult a helyzet – mondta a Tennis Majorsnek adott interjúban Ivanisevic, aki hangsúlyozta: szerinte Ribakinában még vannak további Grand Slam-győzelmek.

Novak Djokovics nyer még Grand Slam-tornát?

Ugyanezt volt tanítványáról is megkérdezték Ivanisevictől. Olimpiai álma idei beteljesítése óta Novak Djokovics motivációja érezhetően visszaesett, igaz, az ATP-világbajnokságtól visszalépett szerb nemrég úgy fogalmazott, hogy a Grand Slamekre még fel tudja pörgetni magát.

– Ha úgy dönt, hogy játszik még, az azt fogja jelenteni, hogy ki van éhezve a játékra. S ha igazán játszani akar, akkor Novak szerintem még mindig a legjobb a világon, azaz képes Grand Slam-trófeát nyerni, őt sohasem lehet leírni – mondta Ivanisevic, hozzátéve: az egyik előnye, hogy a WTA Tourra váltott, hogy így Djokovics szurkolója maradhat.

A szerb idén nem nyert Grand Slam-versenyt, a négy nagy tornán Jannik Sinner (Australian Open, US Open) és Carlos Alcaraz (Roland Garros, Wimbledon) osztozott, s Ivanisevic szerint ez így lesz a közeljövőben is.

– Különböző a játékuk, de ha mindketten a legjobbjukat nyújtják, akkor érzésem szerint Sinner a jobb. Carlosnak volt idény néhány veresége, amit nehezen tudok megmagyarázni. De ha Novakot kivesszük az egyenletből, akkor ők ketten dominálni fognak, toronymagasan kiemelkednek a mezőnyből.

Ivanisevic reméli, hogy Sinnerről leszáll a WADA

Sinnert Alcaraz és Djokovics mellett akár a WADA is megállíthatja, a Nemzetközi Antidopping Ügynökség ugyanis fellebbezett az olaszt felmentő ítélet ellen, így továbbra is elképzelhető, hogy Sinnernek eltiltással kell szembenéznie a márciusi pozitív doppingtesztje miatt. Ivanisevic azonban bízik benne, hogy érvényben marad az eredeti döntés.

– Őszintén remélem, hogy békén hagyják, a tenisznek szüksége van Sinnerre.

Marin Cilic edzőjeként volt dolgom a WADA-val, és rengeteg olyan emberrel, akiket nem szerettem, akik csak tönkre akarják tenni valaki életét

– idézte fel Ivanisevic, amikor Cilic 2013-ban pozitív doppingmintája után kilenchónapos eltiltást kapott, ám azt a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy hónapra csökkentette. Cilic karrierje legnagyobb sikerét éppen a következő évben, 2014-ben érte el, amikor megnyerte a US Opent.