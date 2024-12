A Dárdai-fiúk németül váltottak üzenetet Bence újabb gólpassza után

Egyre inkább bejátssza magát a Wolfsburg kezdőjébe Dárdai Bence. A 18 éves középpályás a nyáron igazolt a másodosztályú Herthától az élvonalbeli együtteshez, s bár novemberig nem kapott sok játéklehetőséget, az elmúlt egy hónapban berobbant a Bundesligába. November 2-án az Augsburg ellen volt először kezdő, végig is játszotta a meccset, egy héttel később a Heidenheim ellen már az első gólját szerezte meg, majd az Union Berlin ellen gólpasszt adott, s így tett most a Lipcse otthonában is, ahol Dárdai Bence előkészítése után Gulácsi Péter hibája is kellett a gólhoz.

A Dárdai-fiúk németül váltottak üzenetet a közösségi oldalon. Fotó: Instagram / Dárdai Bence

Dárdai Bence büszkén posztolt a siker után. „Nagy győzelem! Három pont idegenben, köszönet minden szurkolónak, aki elkísért minket” – írta ki Dárdai Bence angolul és németül, miután 85 percet töltött a pályán Lipcsében.

A hozzászólók között feltűnt a bátyja, a már 11-szeres magyar válogatott Dárdai Márton is, aki németül üzent az öccsének, azt írta, hogy „stark”, amivel az erős teljesítményhez gratulált.

Dárdai Bence korábban egy németországi nyilatkozatában elismerte, hogy a testvéreivel, Mártonnal és a szintén a Herthában futballozó, s magyar válogatott Palkóval németül beszélnek otthon. – A szüleimmel magyarul, a testvéreimmel, Mártonnal és Palkóval pedig németül beszélek – árulta el Dárdai Bence.

Marco Rossi hívná, de Dárdai Bence még nem döntött

A 18 éves középpályás már Marco Rossi figyelmét is felkeltette, aki azt mondta, hogy akár már márciusban meghívná őt a magyar válogatottba, ezzel eldöntve a kérdést, hogy német vagy magyar színekben futballozzon tovább. A labda tehát Dárdai Bence térfelén pattog, aki azonban nemrég arról beszélt, hogy még nem kell sietnie a döntéssel, még sokáig futballozhat az utánpótlás-válogatottakban, és így nyitva hagyhatja a kaput mindkét ország felé.