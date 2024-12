Az eltiltásból visszatérő teniszező az Australian Open előtt autizmusáról vallott

Jenson Brooksby a 2021-es US Open alatt robbant be a köztudatba, amikor az amerikai teniszező húszévesen a negyedik fordulóig jutott, s csak az éppen a naptári Grand Slamre hajtó világelső, Novak Djokovics állította meg. Brooksby az ezt követő szűk másfél évben is elért néhány figyelemre méltó eredményt, volt 33. is a világranglistán, tavaly viszont a holléti nyilvántartás megsértése miatt eltiltották – a doppingellenőrök egy éven belül háromszor sem találták meg az amerikai teniszezőt az általa megjelölt helyen. Brooksby védett ranglistával ott lehet a január 12-én kezdődő Australian Open főtábláján, miután a legutóbbi tornája is éppen a melbourne-i Grand Slam-torna volt, két évvel ezelőtt. Az amerikai teniszező a visszatérés előtt felfedte, hogy az eltiltás és a sérülések mellett az autizmus is nehezíti a dolgát.

Jenson Brooksby a 2023-as Australian Open második fordulójában a második kiemelt Casper Ruud elleni sikerét ünnepli, azóta nem nyert meccset (Fotó: AFP/Martin Keep)

Brooksby lényegében két teljes évet hagy ki, noha az eltiltása először tizennyolc hónap volt, majd a fellebbezés után tizenhárom hónapra mérsékelték. Sérülések miatt azonban a 2023-as Australian Open után nem volt játékban, amikor megkapta az eltiltást. A büntetés csökkentése után a teniszező akár már a tavalyi idény közepén visszatérhetett volna, de várnia kellett.

Milyen hatással van Brooksby pályafutására az autizmus?

A nagy visszatérés előtt Jenson Brooksby eddig féltve őrzött titkát fedte fel a nyilvánosság előtt: a huszonnégy éves teniszező autista.

– Nagyon személyes téma, amit nem szívesen hoztam szóba, de sokat gondolkoztam rajta, és eljutottam oda, hogy beszélni akarok róla – mondta Brooksby, aki gyerekként heti negyven órát töltött szakemberekkel, akik segítettek abban, hogy négyéves kora után végre elkezdjen beszélni és fejlődjenek a szociális képességei.

Brooksby autizmusa közrejátszhatott a büntetése mérséklésében, legalábbis Michelle Wagner elmondása alapján figyelembe vették az érveit – amikor a szakember először találkozott Brooksbyval, a fiú még hároméves sem volt.