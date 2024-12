Reszkess Montenegró! A magyarok legjobbján már az oviban látszott, mekkora tehetsége van a kézilabdához

Eddig egészen pazarul szerepel a női kézilabda válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, hiszen csoportjából három győzelemmel úgy jutott a debreceni középdöntőbe, hogy a legnagyobb riválisnak tartott svédeket is hét góllal verték (32-25), így az elődöntőért folyó versenyfutásban már két pont ott van a zsákban. A keddi nap a pihenés jegyében telt a magyar válogatottnál – amibe azért bele kellett, hogy férjen „némi” kondiedzés –, ám szerdán már a megszokott mederben zajlott a csapat felkészülése a Montenegró elleni középdöntős mérkőzésre (tv: M4 Sport, 20.30).

Golovin Vlagyimir a csoportmeccsek után egy szebednapot adott csapatának, hogy feltöltődjenek a középdöntő meccseire Fotó: Mirkó István

– A világversenyeken van utazó nap, a kedd az egyik ilyen volt. Mi nem utaztunk és ezt használtuk ki, mindenki próbált kikapcsolni, egy kicsit elfelejteni a kézilabdát. Jól sikerült a csoportkör, de szükség van a feltöltődésre, mert sokat kivett a csapatból az első három meccs. Biztos vagyok benne, hogy a pozitív élmények ezt segítették is, de a szerdai nap már Montenegróról szólt – vázolta a csapat elmúlt két napját Golovin Vlagyimir.

A kontinenstorna megmozgatta a magyar szurkolókat, akik az ország minden pontjáról érkeznek biztatni a lányokat. Ez a folytatásban is rengeteget segíthet.

– Az olimpiai selejtező után tudtuk, mi vár ránk Debrecenben. A szurkolóink olyan hangulatot tudnak teremteni, ami megnehezíti az ellenfelek dolgát, nekünk pedig óriási pluszt ad, remélem, ez a középdöntőben is így lesz – mondta lapunknak Szemerey Zsófi a csapat szerdai sajtóeseményén.

Van, aki Zalából is a helyszínen szurkol női válogatottunknak Debrecenben. Dr. Iglódi Endre szerelme a kézilabda, nem véletlen, hogy a zaol.hu portálnak évtizedek óta szolgáltatja a sporthíreket Keszthelyről és környékéről. Számára a legtermészetesebb, hogy a magyar női kézilabda-válogatott és az Európa-bajnokág mérkőzéseinek helyszínén ő is ott van Debrecenben.

Iglódi Ferenc minden meccsen ott van, nagyon szurkol földijének, a 19 éves Csíkos Lucának Fotó: zaol.hu

- Nyugodtan mondhatom, hogy fantasztikus a hangulat Debrecenben, ami minden bizonnyal vasárnapra csúcsosodik ki, amikor Romániával játszunk, a vendégek ezer jegyet kaptak erre a mérkőzésre. Az lesz a harmadik találkozónk a középdöntőben, és azokon el is dőlhet a négy közé jutásunk, függetlenül a franciák elleni keddi mérkőzés eredményétől – vélekedett Iglódi Endre.

Keszthelyi révén természetesen a szót azonnal Csíkos Lucára terelte, akiről majd ma késő délután, a meccs előtt másfél órával derül majd ki, hogy a 19 éves játékos helyet kap-e a Montenegró elleni keretben.

- Csíkos Lucát azonnal befogadta a közösség, ezt magam is tapasztalom. Figyeltem az előző találkozón is, amikor csak támadásban játszott, hogy amikor lement a pályáról, a többiektől szüntelenül kapta a gratulációkat, és a kapitány is figyelt rá. Nagy értéke a magyar kézilabdának, de még nem kap kulcsszerepet. Az, hogy csütörtökön játszik-e, vagyis benne lesz-e a meccskeretben, csak a kezdés előtt másfél órával derül ki – árulta el Magyar Kézilabda Szövetség emlékbizottságának az elnöke.

A csapat nagyszerű teljesítményében kulcsszerepet vállal Klujber Katrin, a Ferencvárosi TC dunaújvárosi származású átlövője. A feol.hu felkereste az eddigi három csoportmeccsen 17 gólt szerző játékos első edzőjét, Takács Józsefnét, aki elárulta, már nagyon korán lehetett azt látni, hogy a kcsi Katrinból mekkora nagy kézilabdás lesz egyszer.

Klujber Katrin az eddigi három meccsén 17 gólt dobott Fotó: Mirkó Istán

– Már az iskola előtt találkoztam vele, hiszen az unokatestvére, Grosch Vivien is járt hozzám kézilabdázni, Keti akkor még óvodás volt, de már ott volt az edzéseken, eljött megnézni, hogy mi a helyzet. Már az első pillanatól kezdve érezhető volt, hogy egy született tehetség. Először szivacskézilabdával kezdett, aztán amikor olyan negyedikes lett, akkor jött neki a rendes, serdülő korában pedig már az akadémiának a csapatában játszott. Nem kellett neki semmit mondani, legelsőre mindent megértett, ha meg látta, akkor meg is tudta csinálni. Azt viszont nem gondoltam volna, már a termete miatt sem, hogy átlövő lesz belőle, én inkább a szélére gondoltam, hogy ott fog kiteljesedni, de szuper dolgai vannak átlövőben is. Azok a lövőcselek, amiket ő tud, meg a gondolkodást, azt nem lehet tanítani, ez veleszületet, benne van a vérében – elevenítette fel Takács Józsefné a kezdeteket.

Az edző elárulta, Katrin focistaként is megállta volna a helyét. Amikor kimentek az iskolában szünetre, akkor a focinál a fiúk választották a csapatot, és ő volt az első, akit mindig kiválasztottak. a fociban is nagy spíler volt.

Amikor még a földből is alig látszott ki Klujber Katrin (balról a második), már akkor gólkirályként zárt különböző tornákon Takács Józsefné csapatában Fotó: Takács Józsefné/feol.hu

– Rengeteg emlékezetes élményem van Ketivel, de talán amit ki tudnék emelni, az egy szivacskézilabda országos döntő. Ugye ő a '99-es korosztályba tartozik, de abban az évben a '98-asok közt is játszott a fináléban és mindkét esetben ő lett a gólkirály. A Fradival játszottunk a döntőben akkor. Legutóbb pont arról beszélgettünk, amikor itthon volt, hogy abból a társaságból ő és Márton Gréta az, akik most ott vannak a legjobbak közt. Egyébként azt a döntőt elveszítettük, alig lehetett utána megvigasztalni, nagyon aranyos volt, de mondtuk neki, hogy ez csak egy meccs, ettől még nem dől össze a világ. Mindig a maximumot akarta elérni és ezzel szerintem most is így van – tette hozzá Takács Józsefné.

A szintén a magyar válogatottban szereplő Bordás Réka édesanyja elárulta, ha tudnak, akkor mindig ott vannak a lánya meccsein.

Bordás Réka édesanyja a halyszínen, a lelátóról szurkol a csapatnak Fotó: szoljon.hu

– Amikor 9 éves lett, akkor láttam, hogy én ehhez már kevés leszek. Akkor néztünk szét. Túrkevén volt szivacskézilabda, megkerestük őket, így kezdtük el gyakorlatilag a kézilabdát. Túrkevén 12 éves koráig edzett, utána a hetedik-nyolcadikat már úgy járta ki itt Kenderesen, hogy napi szinten ingáztunk Debrecenbe, mert még akkor nem akart beköltözni – mondta az anyuka. Bordás Józsefné, Eszter a szoljon.hu-nak elmesélte, hogy Réka azt szokta nyilatkozni, hogy nővére, Barbi a legnagyobb szurkolója, ő pedig Barbi manöken karrierjét támogatja, úgyhogy nem is kívánhatna magának jobb gyerekeket.