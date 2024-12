Mbappé a kerékkötője a Real Madridnak, Ancelotti mégis védi

Szerda este is pályára lépett a Real Madrid a LA Ligában az Athletic Bilbao otthonában, ugyanis a 19. forduló januári időpontjában a kedden és szerdán érintett csapatok a spanyol Szuperkupa négyes döntőjében szerepelnek majd a szaúdi Dzsiddában. A spanyol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Real Madrid 2-1-re kikapott a baszkok otthonában, ezzel nem tudott nagy riválisa, a Barcelona sarkába felérni a táblázaton, sőt, immár a veszített pontok tekintetében rosszabbul áll a katalánoknál. A baszkok már hét forduló óta veretlenek a La Ligában, a fővárosiak másodszor kaptak ki a mostani idényben.

Mbappé a Liverpool után a Bilbao ellen is kihagyta a büntetőt (Fotó: Getty Images)

A vereség legfőbb okát Kylian Mbappénak hívják. A világbajnok francia bűnrosszul játszott ismételten, ráadásul csak lesből tudta bevenni a Bilbao kapuját, a büntetőjét a 68. percben Julen Agirrezabala bravúrral védte. Mbappé rövid időn belül a második 11-esét hibázza el – a Bajnokok Ligájában a Liverpool ellen sem tudott a kapuba találni büntetőből –, és egyre többen állítják, a francia kerékkötője a Real Madridnak. Carlo Ancelotti viszont a védelmébe vette, mondván, neki is időt kell ahhoz adni, hogy a királyi gárdában is a tudása maximumát tudja nyújtani.

– Általában Vinicius az, aki elvégzi a büntetőket, noha három végrehajtónk van: Vinícius, Mbappé és Bellingham. Most Kylian volt a soros, vállalta a 11-es elvégzését és ismételten hibázott, de ez benne van a játékban. Időt kell adnunk Mbappénak, hogy alkalmazkodjon. Már tíz gólt szerzett, és mindent megtesz, hogy fejlődjön. Most ideges, csalódott, de mennünk kell tovább. A döntetlen igazságos eredmény lett volna mindkét csapat teljesítményét tekintve. Az első félidőben kemény védekezést mutattunk be, a labdával jobban is dolgozhattunk volna, nem sok helyzetet alakítottunk ki. A második félidőben kicsit jobban néztünk ki, több lehetőségünk volt. Furcsa, hogy ilyen rövid idő alatt öt meccset elveszítettünk, de a legutóbbi két vereség nagyon nehéz pályákon született. Most elkezdenek visszatérni a játékosok és fejlődni fogunk, az biztos – jelentette ki a Realmadrid.com kérdésére Carlo Ancelotti.